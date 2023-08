80. MFF w Wenecji. Damien Chazelle wspiera strajkujących aktorów i scenarzystów

"Dziś jest 121. dzień strajku scenarzystów i 48. aktorów. Myślę, że wszyscy tutaj zgadzamy się co do tego, że każde dzieło sztuki jest wartością samą w sobie, a nie tylko fragmentem treści, który należy wsadzić do rurociągu" - mówił twórca "Whiplasha" i "La La Land".

"W ostatnich latach ten zamysł uległ erozji. [...] Dla mnie kluczowa jest kwestia wynagrodzenia ludzi za każde dzieło sztuki. Wiele osób, które zwykle byłby w Wenecji, zrezygnowało z przyjazdu. To trudny czas w Hollywood, przede wszystkim dla ekip pracujących i scenarzystów" - zakończył swoją wypowiedź Chazelle. Dodał także, że festiwal w Wenecji jest "najlepszy na świecie".

Zdjęcie Jury 80. MFF w Wenecji / Alessandra Benedetti - Corbis / Contributor / Getty Images

W jury znaleźli się także Laura Poltras, laureatka Złotego Lwa w 2022 roku za dokument "Całe to piękno i krew", oraz Martin McDonagh, nagrodzony podczas festiwalu za scenariusza "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" i "Duchy Inisherin". Oni także mieli na sobie koszulki wspierające strajkujących.

Z powodu protestów wiele gwiazd zrezygnowało z uczestnictwa w festiwalu w Wenecji. Według informacji podanych przez Alberto Barberę, dyrektora artystycznego wydarzenia, na czerwonym dywanie pojawią się między innymi Adam Driver, Lea Seydoux i Jessica Chastain.

80. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji rozpocznie się 30 sierpnia 2023 roku. Zakończy się w sobotę 9 września.