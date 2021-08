Suzanne Somers bez ogródek opowiada o swoim życiu intymnym, a wyznanie, że uprawia z mężem seks trzy razy dziennie niektórych zapewne wprawiło w osłupienie. W wywiadach aktorka tłumaczyła, że oboje przyjmują hormony, które niewątpliwie sprzyjają bogatemu życiu erotycznemu, jednak dbają również o to, aby nie stracić zainteresowania sobą.

Suzanne Somers: Wybrałam właściwego męża

“Myślę, że właściwie się dobraliśmy. Ja wybrałam właściwego męża, on odpowiednią żonę. Jesteśmy razem niewiarygodnie szczęśliwi i czujemy się bezpiecznie w swoim towarzystwie. Uwielbiamy sprawiać sobie nawzajem przyjemność, to sprawia, że czuję się seksowna" - wyznaje w rozmowie z Yahoo Life aktorka, która od 44 lat dzieli swoje życie z Alanem Hamelem, kanadyjskim artystą estradowym i producentem.

Reklama

Zdjęcie Suzanne Somers i Alan Hamel są małżeństwem od 44 lat / Jeff Katz/Liaison / Getty Images

Choć wyznanie aktorki może sugerować równie śmiałe łóżkowe porady, ta podkreśla, że ich bogate i ciekawe życie intymne zaczyna się od dobrego związku. “Cały czas poświęcamy sobie nawzajem dużo uwagi. Komplementuję mojego męża przez cały dzień, bez cienia fałszu, za to z nieskrywanym zachwytem" - przyznała w podcaście Heather Dubrow’s World.

Sama również dba o to, aby czuć się dobrze w swojej skórze i emanować pewnością siebie, która jedynie dodaje jej seksapilu. “Podoba mi się to, kim jestem, jak wyglądam, codziennie o siebie dbam. Kiedy idę korytarzem naga w kierunku mojego męża, cieszę się, gdy na mnie patrzy, mi również sprawia to wiele radości" - zapewnia.

Zdjęcie Suzanne Somers i Alan Hamel / Gregg DeGuire/WireImage / Getty Images

Suzanne Somers: Większość 7-latków uprawia regularnie seks

Zdradza również, że czasem warto zadbać o anturaż, dlatego przynajmniej dwa razy w tygodniu umawia się z mężem na randki. “Wciąż chodzimy na prawdziwe randki. Zakładam wtedy szpilki, koktajlową sukienkę, mój mąż zwykle wybiera czarne spodnie, czarną koszulę i białą smokingową marynarkę, wygląda w tym obłędnie. Uwielbiam nas w takim wydaniu. Wychodzimy na pyszną kolację, pijemy drinki, słuchamy muzyki. Żyjemy bardzo romantycznie, seksownie" - wyjaśnia, dodając, że wiek to tylko liczba, również w seksie.

Zdjęcie Suzanne Somers z mężem Alanem Hamelem / Steve Granitz/WireImage / Getty Images

“Największym nieporozumieniem na temat seksu jest to, że ludzie po 70-tce go nie uprawiają. Większość 70-latków, których znam, uprawia seks regularnie" - puentuje.