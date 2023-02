63. Krakowski Festiwal Filmowy: Prawie 2500 zgłoszonych filmów

63. Krakowski Festiwal Filmowy: Rekordowa liczba filmów

Najwięcej nadesłanych filmów, zgodnie z trendem utrzymującym się od lat to krótkometrażowe fabuły. Tym razem nadesłano ich prawie 1200. Sukcesywnie ocenia je zespół Dagmary Romanowskiej - dziennikarki filmowej, współpracowniczki Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Towarzyszą jej Grzegorz Jaroszuk - reżyser filmów fabularnych, Łukasz M. Maciejewski - scenarzysta filmowy, filmoznawcy Joanna Chludzińska, Tomasz Natora oraz znawczyni krótkich form filmowych, programerka Emilia Mazik.

Na selekcjonerów filmów dokumentalnych czeka prawie 1000 propozycji. Kuratorką sekcji dokumentalnej Festiwalu jest Anita Piotrowska - krytyczka filmowa "Tygodnika Powszechnego", członkini Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI, laureatka nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa, jurorka licznych festiwali w kraju i za granicą. Razem z nią dokumenty oglądają i oceniają: reżyserzy: Grzegorz Zariczny i Zofia Kowalewska oraz filmoznawcy i wykładowcy: Jadwiga Hučková, Tomasz Bielenia, Marta Hauschild, Krzysztof Siwoń i Maciej Gil.

Do Krakowa napłynęło także ponad 250 animacji. Najlepsze krótkometrażowe filmy animowane wybiorą: Wiola Sowa - reżyserka filmów animowanych, graficzka, absolwentka ASP w Krakowie, laureatka wielu prestiżowych nagród filmowych oraz Olga Bobrowska - filmoznawczyni, kuratorka programów animacji, dyrektorka międzynarodowego festiwalu StopTrik.

Spośród wszystkich zgłoszonych filmów ponad 300 to filmy polskie lub koprodukcje. Większość obejrzy i oceni także Jerzy Armata, wybitny krytyk i teoretyk filmu, selekcjoner i juror wielu festiwali filmowych, autor licznych publikacji o tematyce filmowej, laureat wielu branżowych nagród i odznaczeń.

Pozostałe tytuły, jak co roku napłynęły do Krakowa z całego świata. Najwięcej z Francji, Niemiec, Hiszpanii, USA, Iranu, Włoch i Wielkiej Brytanii. Jak zwykle nie zabrakło zgłoszeń z odległych zakątków globu m.in. z Wybrzeża Kości Słoniowej, Malezji, Kirgistanu, Burkina Faso, Kataru, Sudanu. Ciekawość wzbudzają oczywiście filmy nadesłane z Ukrainy. Czy wszystkie będą skupione wokół toczącej się w kraju wojny? Czy motyw agresji Rosji na Ukrainę będzie dominował także w innych filmach europejskich?

"Filmowcy raczej zawsze stoją po stronie represjonowanych, teraz dominuje Ukraina, ale nie zapominamy o Białorusi, Iranie i Syrii. Temat wolności ma różne odcienie, także w relacjach rodzinnych, czy społecznych" - mówi Krzysztof Gierat, Dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego. - "Stawiamy jak zawsze na charyzmatycznych bohaterów i świetnie opowiedzianą historię o niezaprzeczalnych walorach artystycznych".

Zespół selekcjonerów do połowy kwietnia wybierze tytuły, które zostaną zaprezentowane w czterech równorzędnych konkursach - trzech międzynarodowych: dokumentalnym, krótkometrażowym i DocFilmMusic oraz w konkursie polskim.



63. Krakowski Festiwal Filmowy: Co jeszcze w programie?

Fascynujące opowieści z całego świata trafią też do filmowych sekcji specjalnych. Jedną z nich będzie "Fokus na Hiszpanię", czyli przegląd najnowszej kinematografii Hiszpanii. Jak co roku, najlepsze filmy naukowe trafią do cyklu Docs+Science przygotowanego przez Karola Jałochowskiego - dziennikarz tygodnika “Polityka", redaktora naczelnego portalu Pulsar, fizyka i reżysera filmów dokumentalnych.

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń filmowych kwalifikujących do Oscara w kategoriach film krótkometrażowy (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowy film dokumentalny, a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.

Zdjęcie Plakat 63. Krakowskiego Festiwalu Filmowego / materiały prasowe

Krakowski Festiwal Filmowy realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu “Kreatywna Europa", Miasta Krakowa, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich, a głównym organizatorem Krakowska Fundacja Filmowa.

63. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w terminie od 28 maja do 4 czerwca w kinach oraz od 2-18 czerwca online na terenie całej Polski.