Jedną z producentek filmu jest Jessica Chastain, gwiazda filmów "Wróg numer jeden", "Sama przeciw wszystkim", "Marsjanin". Decyzję o realizacji "355" podjęła w czasie, gdy była jurorką Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes w 2017 roku. Pewnego dnia w drodze do Pałacu Filmowego zaczęła przyglądać się rozwieszonym po całym mieście plakatom reklamującym nadchodzące premiery filmów akcji. Wszystkie były efektowne, zapowiadały godziny solidnej rozrywki w towarzystwie światowych gwiazd - i we wszystkich przypadkach główne role grali mężczyźni.



Aktorka i producentka zaczęła się zastanawiać, dlaczego nikt nie wpadł jeszcze na pomysł, by nakręcić stricte kobiece kino akcji, zważywszy na fakt, iż sama znała wiele uznanych aktorek, które świetnie sprawdziłyby się w takiej konwencji. Do słów do czynów droga nie była daleka. " To film współtworzony przez kobiety, o kobietach - i również dla kobiet. Bo dlaczego tylko mężczyźni mają dobrze się bawić na kinie akcji?" - pyta retorycznie Jessica Chastain.

Reklama

Co oznacza "355"?

Co kryje się pod kryptonimem "355"? To ostatnia nieodkryta zagadka wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Posługiwała się nim tajemnicza agentka, której tożsamości nigdy nie odkryto. Wiadomo jedynie, że odegrała kluczową rolę w działaniach tzw. "siatki szpiegowskiej Culper", którą powołał do życia sam Jerzy Waszyngton. Agentka miała przekazywać amerykańskim generałom informacje o ruchach brytyjskich wojsk. Działalność organizacji była owiana tajemnicą, również ze względu na wielowymiarowy system kodów chroniących tożsamość agentów i agentek, a także miejsc, w których przebywali.



Zdjęcie Plakat filmu "355" / materiały prasowe

System sprawdził się do tego stopnia, że do dziś nie udało się go całkowicie poznać. I dlatego dziś, prawie dwieście pięćdziesiąt lat później, wciąż nie wiemy, kim była ta kobieta. Jej dokonania nie zostały jednak zapomniane: agentki różnych światowych agencji wywiadowczych ciągle korzystają z kryptonimu "355". Twórcy nie mogli zatem wybrać lepszego tytułu dla opowieści szpiegowskiej, w której jedne z najbardziej znanych aktorek współczesnego kina wcielają się w zakonspirowane agentki ryzykujące życie, by uratować świat.

Zobacz również:

Piotr Kraśko jeździł bez prawa jazdy. Teraz przeprasza!

Była ikoną rewolucji seksualnej. Jej córka to znana aktorka

Zmarł zaledwie trzy miesiące po ślubie

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .

"355": O czym film?

Największe agencje wywiadowcze z różnych stron świata wpadają na trop międzynarodowej organizacji przestępczej, która planuje globalny atak zagrażający bezpieczeństwu ludzkości. Jest oczywiste, że żaden nawet amerykański wywiad w pojedynkę nie ma szans w konfrontacji z nowym zagrożeniem. Do życia powołana zostaje więc międzynarodowa ściśle tajna super grupa pod kryptonimem 355, w skład której wchodzą najlepsze agentki z nierzadko wrogich sobie wywiadów. Grupa indywidualności o niezwykłych zdolnościach i umiejętnościach musi pokonać dzielące je różnice i stanąć do walki o bezpieczeństwo świata.