"Wielki Marty"

"Wielki Marty" to komediodramat sportowy w reżyserii Josha Safdie, który napisał scenariusz razem z Ronaldem Bronsteinem. Opowiada o młodym chłopaku, który postanawia zostać mistrzem tenisa stołowego. Chociaż nikt w niego nie wierzy, a jego marzenie nie jest traktowane poważnie, on przechodzi przez piekło, by osiągnąć doskonałość w swojej dziedzinie.

W roli głównej wystąpił Timothée Chalamet, a partnerują mu Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Fran Drescher i Kevin O'Leary. Film trafi do polskich kin 30 stycznia 2026 roku.

"Wielki Marty" jest jednym z faworytów w nadchodzącym wyścigu po Oscary. Dotychczas otrzymał między innymi trzy nominacje do Złotych Globów – za najlepszą komedię lub musical, rolę Chalameta i scenariusz.

Zdjęcie Kadr z filmu "Wielki Marty" / ASSOCIATED PRESS/East News / East News

"Projekt Hail Mary"

"Projekt Hail Mary" jest oparty na książce Andy'ego Weira pod tym samy tytułem. Opowiada o astronaucie, który budzi się w opustoszałym statku kosmicznym bez wiedzy o swojej tożsamości. Z czasem odkrywa, że jego misja przesądzi o losach świata.

W roli głównej wystąpił Ryan Gosling. Towarzyszą mu Sandra Hüller i Milana Vayntrub. Scenariusz napisał Drew Goddard. Za kamerą stanęli Phil Lord i Chris Miller, twórcy serii "21 Jump Street", pomysłodawcy animacji "Lego: Przygody" oraz "Spider-Man: Uniwersum". Otwarcie filmu pokazano w kwietniu 2025 roku podczas CinemaConu w Las Vegas. Wywarło ono ogromne wrażenie na publiczności.

Zdjęcie Ryan Gosling na prezentacji fragmentów filmu "Projekt Hail Mary" / VALERIE MACON/AFP/East News / East News

"Odyseja"

"Odyseja" będzie adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

W roli głównej zobaczymy Matta Damona. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin i Samantha Morton.

Premiera "Odyseja" jest planowana na 17 lipca 2026 roku. Wytwórnia Universal zapowiada go jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". To pierwszy film w historii, który będzie w całości nakręcony kamerami IMAX. Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Odyseja" [trailer] materiały prasowe

"Dzień objawienia"

Najnowszy film Stevena Spielberga opowie o kontakcie ludzkości z cywilizacją pozaziemską. W rolach głównych wystąpią Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell i Henry Lloyd-Hughes.

Spielberg stworzył tę historię science fiction we współpracy ze scenarzystą Davidem Koeppem, z którym pracował wcześniej nad serią "Park jurajski" oraz filmem "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki".

"Dzień objawienia" zadebiutuje w kinach 12 czerwca 2026 roku.

Zdjęcie Steven Spielberg / Axelle/Bauer-Griffin / Contributor / Getty Images

"Digger"

"Digger" to najnowszy film Alejandro Gonzáleza Iñárritu, twórcy "Birdmana" i "Zjawy". Opowiada o najpotężniejszym człowieku na świecie, który sprowadza na ludzkość śmiertelne niebezpieczeństwo. Postanawia samodzielnie ocalić wszystkich ludzi na planecie.

W głównego bohatera wcieli się Tom Cruise. W obsadzie znaleźli się także Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Emma D’Arcy i Burn Gorman. Budżet produkcji wyniósł 125 milionów dolarów.

Premiera filmu nastąpi 2 października 2026 roku.

Zdjęcie Alejandro Gonzalez Inarritu z Oscarami za film "Birdman" / Kevork Djansezian / Stringer / Getty Images

"The Adventures of Cliff Booth"

"The Adventures of Cliff Booth" to kontynuacja "Pewnego razu… w Hollywood" Quentina Tarantino z 2019 roku. Na stanowisku reżysera zastąpił go David Fincher, twórca "Siedem" i „The Social Network”. Tarantino napisał scenariusz filmu.

Jego akcja będzie się rozgrywała w 1977 roku, osiem lat po wydarzeniach z "Pewnego razu...". Tytułowy bohater ma porzucić świat popisów kaskaderskich. Zamiast tego stanie się tzw. fixerem — człowiekiem do zadań specjalnych, który działa na zlecenie hollywoodzkich bossów, gdy trzeba zatuszować kontrowersje lub usunąć niewygodne osoby z pola widzenia.

W Cliffa Bootha ponownie wcieli się Brad Pitt. Poprzednim razem otrzymał za swoją rolę szereg nagród, w tym Oscara. W obsadzie znaleźli się także Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany i Timothy Olyphant jako telewizyjny aktor James Stacy.

Zdjęcie Brad Pitt jako Cliff Booth w filmie "Pewnego razu... w Hollywood" / materiały prasowe

"Diuna: Część trzecia"

"Diuna: Część trzecie" będzie oparta na "Mesjaszu Diuny", drugiej części książkowego cyklu Franka Herberta. Zarazem będzie też zamknięciem filmowej trylogii autorstwa Denisa Villeneuve’a. Kanadyjski reżyser nie zaprzeczył, że powstają jej kolejne części, ale już bez niego za kamerą.

Swoje role z poprzednich dwóch części "Diuny" powtórzą Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem i Anya Taylor-Joy. Dołączą do nich Nakoa-Wolf Momoa i Ida Brooke jako dzieci Paula Atrydy i Chani, Leto II i Ghanima.

Grega Freisera, nagrodzonego Oscarem operatora dwóch poprzednich filmów, zastąpi Linus Sandgren, laureat nagrody Akademii za "La La Land". Hans Zimmer powróci jako kompozytor.

Film wejdzie do kin 18 grudnia 2026 roku.

Zdjęcie Kadr z filmu "Diuna" / materiały prasowe

"Warewulf"

Najnowszy horror Roberta Eggersa, twórcy "The Lighthouse" i "Nosferatu". Jego akcja będzie się rozgrywała w trzynastowiecznej Anglii. Mieszkańców małej wioski zaczyna prześladować przerażająca, kryjąca się we mgle istota.

W rolach głównych zobaczymy Aarona Taylora-Johnsona, Lily-Rose Depp, Willema Dafoe i Ralpha Inesona, którzy wystąpili także w "Nosferatu". Zdjęcia trwały od września do grudnia 2025 roku w Wielkiej Brytanii.

"Warewulf" wejdzie do kin 25 grudnia 2026 roku.

"The Entertainment System is Down"

Najnowszy film Rubena Östlunda, dwukrotnego zdobywcy Złotej Palmy za "The Square" i "W trójkącie", opowie o pasażerach przedłużającego się lotu, którym doskwiera nuda. W dodatku w wyniku awarii zepsuły się wszystkie systemy świadczące audiowizualną rozrywkę na pokładzie.

Przewiduje się, że najnowsza czarna komedia szwedzkiego mistrza zadebiutuje na jednym z europejskich festiwali. W rolach głównych zobaczymy między innymi Keanu Reevesa, Kirsten Dunst, Daniela Brühla, Nicholasa Brauna, Vincenta Lindona i Samanthę Morton.

"Jack of Spades"

Najnowszy film Joela Coena, który ma na swoim koncie między innymi "Bartona Finka", "Fargo" i "To nie jest kraj dla starych ludzi" (razem ze swoim młodszym bratem Ethanem), został zapowiedziany na festiwalu w Cannes w 2025 roku.

W tej chwili nie znamy szczegółów fabuły. Wiadomo, że będzie to gotycki dreszczowiec, którego akcja będzie się rozgrywała w XIX wieku. Zdjęcia zrealizowano od września do października 2025 roku w Szkocji. W rolach głównych zobaczymy Josh O’Connora, Frances McDormand, Lesley Manville i Damiana Lewisa.