14 filmów w konkursie głównym 18. festiwalu Millennium Docs Against Gravity

Millennium Docs Against Gravity (MDAG) to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, którego celem jest ukazywanie fascynujących zjawisk współczesnego świata i pomoc w ich analizowaniu.

Program konkursu głównego zaprezentowano podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, która odbyła się online. Jak podkreślił dyrektor festiwalu Artur Liebhart, ubiegły rok okazał się dla MDAG przełomowy. "Pomimo sytuacji pandemicznej - łącznie w kinach oraz w wersji online - w naszym festiwalu wzięło udział ponad 170 tys. widzów. Nasz festiwal był jednym z największych festiwali filmowych na świecie zeszłego roku, a wynik 170 tys. widzów jest największym wynikiem frekwencyjnym, jeśli chodzi o historię wydarzeń filmowych w Polsce" - poinformował.

Dodał, że festiwal cieszy się dużym zaufaniem widzów. "Roczne badania statystyczne i socjologiczne dotyczące naszej widowni wykazały w zeszłym roku w teście Net Promoted Score wynik 80. To jest niesamowicie wysoki wynik zaufania publiczności do naszego festiwalu. Ukazało się 9 tys. 125 publikacji nt. naszego festiwalu łącznie we wszystkich mediach, co daje ekwiwalent reklamowy prawie 28 mln zł. To jest również jeden z największych wyników, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne w naszym kraju" - mówił Liebhart.

Millennium Docs Against Gravity z ambitnym planem

Dyrektor festiwalu MDAG przypomniał, że wydarzenie odbywa się równolegle w siedmiu miastach. "Nasz bardzo ambitny plan, aby przyciągnąć do kin masowego widza na trudny program kina dokumentalnego, powiódł się. Tworzymy modę na wymagające kino dokumentalne, docierając do widzów także przez cały rok przez dystrybucję kinową filmów dokumentalnych. Zwieńczeniem kilkuletniego rosnącego zainteresowania widowni festiwalu polskimi filmami było stworzenie w zeszłym roku konkursu polskiego, który okazał się sukcesem również frekwencyjnym" - podsumował.

W tegorocznym Konkursie Głównym o Nagrodę Banku Millennium - Grand Prix festiwalu ubiegać się będzie 14 dokumentów, stworzonych przez siedem reżyserek i siedmiu reżyserów. Wśród nich znalazły się m.in. "Film balkonowy" Pawła Łozińskiego, w którym polski dokumentalista przygląda się przechodniom warszawskiej Saskiej Kępy, "Gorbaczow. Raj" Witalija Manskiego, czyli zapis wizyty reżysera w willi Michaiła Gorbaczowa, a także opowieść o Grecie Thunberg "Jestem Greta" Nathana Grossmana.

O Grand Prix powalczą także m.in. filmy "Jacinta" Jessici Earnshaw o dziewczynie zmagającej się z uzależnieniem od narkotyków, "Jeszcze nie dziś" Bruno Santamaría Razo, którego głównym bohaterem jest młody gej mieszkający na meksykańskiej prowincji, ukazujący rzeczywistość Bliskiego Wschodu "Notturno" Gianfranco Rosiego oraz "Prezydent" Camilli Nielsson, czyli zapis wizyty w Zimbabwe po ustąpieniu w 2017 r. z urzędu prezydenta Roberta Mugabe.

Wśród nominowanych tytułów nie zabrakło dokumentu animowanego "Przeżyć" Jonasa Pohera Rasmussena, ukazującego akcję grupy obrońców praw człowieka, filmu "Sabaya" Hogira Hirori oraz "Stambułu bez smyczy" Elizabeth Lo o życiu bezpańskich psów. Szansę na nagrodę mają również nominowane do Oscara "Śledztwo w domu spokojnej starości" Maite Alberdi, opowiadający o wojnie i pokoju "Ten deszcz nigdy nie ustanie" Aliny Gorlowej, "Tysiące małych ran" Ramony S. Diaz o dziennikarzach znajdujących się na celowniku filipińskiego prezydenta Rodrigo Duterte oraz "Zostało nam słońce" Arami Ullón, czyli historia paragwajskich Indian Ayoreo.

Dokumenty będzie można oglądać także m.in. w pozakonkursowych sekcjach: Alfabet protestu, Oblicza Ameryki Łacińskiej, Kryminalne zagadki MDAG, Życie w czasach pandemii, Retrospektywa Gianfranco Rosiego oraz Odmieńcze spojrzenia.

18. festiwal Millennium Docs Against Gravity odbywać się będzie w dniach 3-12 września w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy, a także od 16 września do 3 października online.

