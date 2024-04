13. Grand Prix Komeda: Kto ma szansę na nagrodę?

Znamy już tytuły siedmiu produkcji, które znajdą się w konkursie Grand Prix Komeda na najlepszą muzykę w polskim filmie. Wiadomo również, kim są tegoroczni jurorzy. Laureata poznamy tradycyjnie podczas gali finałowej, wtedy też nagrodę za całokształt odbierze kompozytor i pianista jazzowy Włodzimierz Pawlik.

W ramach festiwalu odbędzie się sporo pokazów filmowych, recitali, spotkań autorskich oraz wydarzeń specjalnych. Zaplanowano między innymi recital Zbigniewa Zamachowskiego, któremu na fortepianie towarzyszyć będzie Roman Hudaszek. Będzie też można obejrzeć filmy, do których muzykę skomponował Włodzimierz Pawlik.

"Jesteśmy szczęśliwi, że obok nagrody Grammy za płytę 'Night in Calisia', Orła i nagrody za muzykę na festiwalu w Gdyni, obok Fryderyka i statuetki 'Koryfeusza Muzyki', już w czerwcu kolekcja Włodzimierza Pawlika wzbogaci się o Grand Prix Komeda" - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu.



Kto ma szanse na nagrodę? W tym roku nominacje do Grand Prix Komeda otrzymują:

L.U.C. - Łukasz Rostkowski za muzykę do filmu "Chłopi", reż. DK Welchamn, Hugh Welchman

Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz za muzykę do filmu "Kajtek Czarodziej", reż. Magdalena Łazarkiewicz

Jimek - Radzimir Dębski za muzykę do filmu "Kobieta z...", reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert

Mikołaj Trzaska za muzykę do filmu "Kos", reż. Paweł Maślona

Andrzej Smolik za muzykę do filmu "Imago", reż. Olga Chajdas

Zbigniew Zamachowski za muzykę do filmu "Błazny", reż. Gabriela Muskała

Bartosz Chajdecki za muzykę do filmu "Różyczka 2", reż. Jan Kidawa-Błoński.

Widzowie obejrzą wszystkie te filmy, a nominowani kompozytorzy (oraz wielu innych twórców) odwiedzą w dniach 10-15 czerwca Ostrów Wielkopolski.

Muzykę oceniać będzie pięcioosobowe jury, któremu przewodniczyć będzie tradycyjnie Tomasz Lach. Prócz niego, skład gremium stanowić będą: aktorka Katarzyna Figura, reżyserka Dorota Kędzierzawska oraz kompozytorzy Jan Kanty Pawluśkiewicz i Michał Urbaniak. Wszyscy będą obecni w Ostrowie i wraz z publicznością obejrzą konkursowe obrazy. Ich werdykt poznamy w sobotę, podczas gali finałowej w Ostrowskim Centrum Kultury. Zwycięzca konkursu wyjedzie z Ostrowa nie tylko ze statuetką, ale także z nagrodą finansową.

"Mam poczucie, że tegoroczny konkurs stoi na naprawdę wysokim poziomie. Muzyka filmowa jest różnorodna, ciekawa, oryginalna. Jury - wyśmienite - będzie miało, tak czuję, ciężki orzech do zgryzienia. Z jednej strony jazz, z drugiej - elektronika, z kolejnej - wspaniała muzyka ilustracyjna" - dodaje Łukasz Maciejewski.



Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy: Wydarzenia specjalne

Wydarzeniem festiwalu będzie wystawa obrazów z filmu "Chłopi" .

"Obrazy są ostatnimi klatkami ujęć filmu. Namalowane zostały w autorskiej technice animacji malarskiej. Powstały spod pędzli artystów z całego świata, m.in. z Polski, Serbii, Ukrainy i Litwy. W trakcie postprodukcji filmu 'Chłopi' powstało ponad 1600 obrazów" - mówi Maria Szeląg, dyrektorka Ostrowskiego Centrum Kultury, organizatora festiwalu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Chłopi" [trailer] materiały prasowe

Koncert finałowy "Korzyński Ultimate" to będzie wyjątkowe wydarzenie poświęcone zmarłemu przed dwoma laty Andrzejowi Korzyńskiemu. Ten wybitny kompozytor gościł w Ostrowie w 2021 roku, wtedy też odebrał Nagrodę Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości. W koncercie "Korzyński Ultimate" wystąpi zespół Akademia Pana Korzyńskiego, powołany specjalnie przez Dominika Strycharskiego.

13. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy odbędzie się od 10 do 15 czerwca 2024 roku w Ostrowie Wielkopolskim.