"100 dni do matury" to wciągająca opowieść o pierwszych ważnych wyborach, przyjaźni i gotowości do zmian z udziałem topowych polskich influencerów. Zabawne i mądre kino dla nastolatków łączące ważne przesłanie z jakościową rozrywką. Zrealizowana z rozmachem produkcja o młodych i dla młodych z brawurową akcją w tle.

"100 dni do matury": Polscy influencerzy w rolach głównych

W filmie "100 dni do matury" na wielkim ekranie zadebiutują najpopularniejsi polscy influencerzy związani z grupami Ekipa i Genzie m.in. Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi) oraz Patryk Lubaś (Qry). To pierwszy tak duży projekt filmowy uwzględniający tak szeroką obsadę influencerską.

"W filmie wcielam się w rolę Kapsla, który zamierza trochę namieszać... W sumie to sporo mnie z nim łączy, bo też jestem tak energiczny i spontaniczny i tak jak jemu zależy mi na relacjach, choć na pewno jestem bardziej racjonalny niż on... Myślę, że widzowie go polubią" - mówi Bartek Laskowski (Świeży). "Jestem mega ciekaw ich reakcji na naszą grę aktorską, bo mimo codziennego występowania przed kamerami, film to totalnie inny świat" - dodaje.

"Praca z młodymi ludźmi to zawsze jest piękne doświadczenie. Zwłaszcza jeżeli są tak pełni pasji i zaangażowania. Ale szczególnie urocze i interesujące jest obserwowanie całego procesu, gdy jest to ich pierwsza styczność z planem filmowym. I to planem takim jak ten, na którym tyle się dzieje, gdzie czeka mnóstwo niespodzianek. Zarówno dla nich, jak i dla nas - doświadczonych aktorów jest to niezwykle ekscytujące. Obserwujemy jak w trakcie zdjęć zmienia się ich nastawienie. Jak przełamują początkowy strach i całkowicie wchodzą w rolę, jak stają się nią pochłonięci. Bardzo cenię sobie takie współprace. Z twórcami, którzy mają tak żywe i aktywne umysły, gdzie wszystkie bodźce, jakie przychodzą z zewnątrz, są natychmiast przetwarzane i realizowane" -opowiada o współpracy z influencerami Małgorzata Foremniak.

Reżyserem filmu "100 dni do matury" jest Mikołaj Piszczan, dla którego, podobnie jak dla influencerów, również jest to debiut fabularny.

"Zależało nam, aby młodzi widzowie mogli zobaczyć swoich ulubieńców w zupełnie nowym wydaniu, a dzięki wykreowanym przez nich postaciom stworzyć historię o trudach dorastania z wspierającym przekazem. Poruszamy się w gatunku teen heist comedy, co pozwala nam na opowiedzenie o tych sprawach w dynamiczny i wciągający sposób, a do tego za pomocą gatunku jeszcze niewyeksploatowanego w Polsce. Praca z uznanymi aktorami oraz twórcami internetowymi oraz obserwacja tego, jak te dwa światy się łączą i uzupełniają, była dla mnie bardzo ciekawym procesem i doświadczeniem. Wierzę, że pozytywnie zaskoczymy wiele osób" - zapewnia Mikołaj Piszczan.

Scenarzystą filmu jest Łukasz Zdanowski, za produkcję odpowiadają Laniakea Pictures, Ekipa Holding oraz Watchout Studio. Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.

"100 dni do matury": O filmie

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz... dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?

"100 dni do matury" w kinach od 28 lutego.