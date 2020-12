10 filmów, które musisz obejrzeć w święta!

Bez jakich filmów nie wyobrażamy sobie świąt? Wiadomo, że w wigilię można po raz kolejny obejrzeć film "Kevin sam w domu", ale przydałaby się również jakaś przebojowa animacja i superprodukcja w stylu "Gwiezdnych wojen". Polsat przygotował dla swych widzów prawdziwą filmową ucztę! Oto 10. propozycji na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Kadr z filmu "Kevin sam w domu" (1990) /materiały prasowe

Wigilia - 24 grudnia

"Zawód święty Mikołaj"

(emisja: 24 grudnia, godz. 10:30)



Znakomita komedia świąteczna z Whoopi Goldberg w roli głównej. Lucy Cullins już w dzieciństwie przestała wierzyć w Świętego Mikołaja. Po niespełnionej prośbie dziewczynka uznała, że Boże Narodzenie jest wielkim oszustwem. Teraz dorosła Lucy (Whoopi Goldberg) jest producentem kanału kablowego, który namawia widzów do zakupów. Postanawia zatrudnić jako Świętego Mikołaja w serii reklamówek starszego dżentelmena, który nazywa się Nick (Nigel Hawthorne). Okazuje się, że to on jest prawdziwym Świętym Mikołajem. Ponad dwustuletni Nick jest w fatalnej sytuacji. Czeka go obowiązkowa emerytura ze względu na sędziwy wiek. Musi znaleźć kogoś, kto zastąpi go na następne dwa stulecia. Osobą, którą sobie wybrał na następcę, jest właśnie Lucy Cullins!

"Kevin sam w domu"

(emisja: 24 grudnia, godz. 20:00 i 25 grudnia, godz. 16:30)

Znakomita komedia familijna, która stała się wielkim przebojem kinowym na całym świecie. Oto rodzina McCallisterów z Chicago na Święta Bożego Narodzenia wyjeżdża do Francji. Członkowie rodziny, spiesząc się na samolot, w wyniku zamieszania, zapominają zabrać 8-letniego Kevina (w tej roli niesamowity Macaulay Culkin). Od tej pory musi on sobie radzić sam. Początkowo Kevin jest zachwycony - robi, co chce, śpi w łóżku swoich rodziców, objada się lodami z bakaliami przed telewizorem. Po jakimś czasie okazuje się jednak, że chłopiec odczuwa samotność i tęskni za najbliższymi. Kiedy na horyzoncie pojawiają się złodzieje, próbujący okraść państwa McCallisterów, chłopiec postanawia ochronić dom i udowodnić rodzinie, że zasługuje na szacunek. Kevin zastawia na opryszków wymyślne pułapki - to zdecydowanie najzabawniejsza część filmu. Nie ulega wątpliwości, że wobec niekonwencjonalnych metod działania ośmilatka, włamywacze są bez szans.

"Czarownica 2"

(emisja: 24 grudnia, godz. 21:00 - Polsat Film)



Jeśli ktoś w wigilijny wieczór nie chce oglądacć Kevina, może włączyć Polsat Film, gdzie znajdzie drugą część głośnej "Czarownicy", z Angliną Jolie w tytułowej roli. Zrealizowana z rozmachem mroczna baśń "Czarownica" - będąca wariacją na temat animowanej "Śpiącej królewny" - to był jeden z największych przebojów wytwórni Walta Disneya. Obraz zarobił w kinach ponad 750 milionów dolarów. Akcja drugiej części rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach "Czarownicy" Już wiemy co utwardziło serce słynnej negatywnej bohaterki Disneya i sprawiło, że rzuciła przekleństwo na maleńką księżniczkę Aurorę. Tym razem zagłębimy się w relacje między Diaboliną i Aurorą, które będą zawierać nowe sojusze oraz staną w obliczu silnych przeciwników w walce o ocalenie wrzosowisk oraz żyjących na nich magicznych stworzeń.