Znany raper na planie kultowej komedii! Netflix ujawnia szczegóły

Netflix znów sięga po klasykę i robi to z rozmachem. Po prawie trzech dekadach od premiery "Farciarza Gilmore’a" (1996), widzowie dostaną drugą część kultowej komedii. W obsadzie ponownie zobaczymy Adama Sandlera, ale to nie jedyna gwiazda, która przyciąga uwagę. W nowej produkcji pojawi się bowiem sam Eminem, co wywołało niemałe poruszenie w świecie filmu i muzyki.

Adam Sandler wraca do roli Farciarza Gilmore’a

Dla fanów Adama Sandlera to z pewnością świetna wiadomość. Aktor ponownie wcieli się w postać tytułowego bohatera, a Netflix, który od lat stawia na współpracę z Sandlerem, najwyraźniej uznał, że czas na odświeżenie jednej z jego najpopularniejszych ról. Pierwsze informacje o projekcie pojawiły się już kilka miesięcy temu, ale teraz poznaliśmy szczegóły, które dodatkowo rozgrzały emocje.

Eminem w "Farciarzu Gilmore 2". Krótki, ale intensywny występ

Największą niespodzianką w obsadzie jest jednak udział Eminema. Raper, który ma już za sobą epizody aktorskie, tym razem pojawi się w komedii Netfliksa. Informację tę potwierdził sam Adam Sandler w programie "The Dan Patrick Show".

"Znam Eminema od dawna. To naprawdę świetny gość. Wpadł na plan, mieliśmy ubaw i nakręciliśmy wiele świetnych scen. Powiedział kilka niezłych tekstów, które pewnie znajdą się w filmie" - zdradził Sandler.

Chociaż raper spędził na planie tylko jeden dzień, jego rola z pewnością będzie zapamiętana. Czy powtórzy swój sukces aktorski z "8. mili"? Przekonamy się już niedługo.

Zdjęcie Eminem / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

Kiedy premiera?

Prace na planie "Farciarza Gilmore 2" zostały zakończone, a obecnie film znajduje się w fazie postprodukcji. Jak ujawnił Adam Sandler, premiera zaplanowana jest na lipiec 2025 roku. Biorąc pod uwagę popularność Netfliksa i kultowy status oryginału, można się spodziewać, że widzowie tłumnie zasiądą przed ekranami.

O czym opowiadał "Farciarz Gilmore"?

Oryginalny film był historią pełną humoru i zwrotów akcji. Tytułowy Farciarz, grany przez Sandlera, marzył o karierze hokeisty, ale życie postawiło przed nim zupełnie inne wyzwania. Aby uratować dom swojej babci przed licytacją, bohater postanawia wziąć udział w turnieju golfa - sportu, o którym nie miał pojęcia.

Chociaż początkowo golf był dla niego jedynie sposobem na szybkie zarobienie pieniędzy, wkrótce okazało się, że Farciarz ma naturalny talent do tej gry. Pomagał mu były mistrz, Chubbs Peterson, jednak na polu golfowym musiał zmierzyć się z rywalami, którzy nie mieli zamiaru ułatwiać mu drogi do zwycięstwa.

Czy "Farciarz Gilmore 2" będzie równie udany jak oryginał? To pytanie zadają sobie zarówno fani Adama Sandlera, jak i ci, którzy z zaciekawieniem czekają na występ Eminema. Pewne jest jedno - Netflix wie, jak przyciągnąć uwagę. Połączenie nostalgii z udziałem gwiazd takich jak Eminem to przepis na sukces, który już teraz rozbudza emocje.

