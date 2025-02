Zapierający dech thriller od dziś na Netfliksie. Mocna propozycja na weekend

"Squad 36": wciągająca nowość Netfliksa. Ten francuski film akcji wbije was w fotel

"Squad 36" to nowość Netfliksa, która z pewnością zadowoli fanów mrocznych zagadek. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Olivier Marschal, znany z takich produkcji jak "36" czy "Węgiel", które powstały z udziałem z Gerarda Depardieu.

Najnowszy film artysty, który od lat również spełnia się w aktorstwie, przenosi widzów do współczesnego Paryża. Ze względu na sankcje doświadczony policjant Antoine Cerda zostaje przeniesiony z elitarnej jednostki dochodzeniowo-interwencyjnej do brygady walki z przestępczością i odwraca się od swoich byłych towarzyszy i oddziału dowodzonego przez charyzmatycznego Samiego Belkaïma. 13 miesięcy później dwóch oficerów z jego dawnej jednostki ginie w przeciągu niecałej doby. Kiedy trzeci znika w tajemniczych okolicznościach, Antoine Cerda postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Jego dochodzenie ujawnią zażartą policyjną rywalizację i stawia go w sytuacji bez wyjścia.

W obsadzie dzieła Marschala zobaczymy m.in. Yvana Attala, Tewfika Jallaba, Soufiane Guerrab, Victora Belmondo oraz Juliette Dol.

Zdjęcie Victor Belmondo i Yvan Attal w filmie "Squad 36" / Netflix

"Squad 36": gdzie oglądać?

Produkcja "Squad 36" jest już dostępna na VOD i będzie świetnym wyborem na weekendowy seans. Film trafił do biblioteki Netfliksa 28 lutego.

