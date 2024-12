Wielka niespodzianka na początek grudnia! Netflix zachwyca kultową serią

Grudzień na Netfliksie zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Platforma streamingowa już od pierwszych dni ostatniego miesiąca roku dba o to, by widzowie nie mieli chwili na nudę. Tym razem na fanów filmowych hitów czeka coś naprawdę wyjątkowego - sześć części z kultowej serii "Transformers", która od lat podbija serca widzów na całym świecie.

"Transformers" wracają do gry: pełna akcji seria już na Netfliksie

Miłośnicy widowiskowych produkcji akcji mają powody do radości. Od początku grudnia w katalogu Netfliksa znalazły się filmy z cyklu "Transformers", który od lat dostarcza emocji zarówno starszym, jak i młodszym widzom. Do dyspozycji subskrybentów oddano takie hity jak:

Reklama

"Transformers",

"Transformers: Zemsta upadłych",

"Transformers: Mrok Księżyca",

"Transformers: Wiek zagłady",

"Transformers: Ostatni Rycerz",

oraz prequel "Bumblebee".

Fani serii mogą więc spędzić cały dzień na śledzeniu epickich bitew między Autobotami a Decepticonami, a nowi widzowie mają świetną okazję, by rozpocząć swoją przygodę z tym kultowym uniwersum.

Seria "Transformers" to nie tylko spektakularne efekty specjalne i dynamiczna akcja, ale również ogromne sukcesy komercyjne. Dotychczasowe części, wliczając najnowszy film "Transformers: Przebudzenie bestii", zarobiły imponujące 5,2 miliarda dolarów przy łącznym budżecie wynoszącym 1,3 miliarda. To jeden z najlepszych wyników w historii kina rozrywkowego, co wyjaśnia, dlaczego seria cieszy się niesłabnącą popularnością.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Transformers 3" [trailer]

Braki w kolekcji? Gdzie znaleźć pozostałe części

Choć Netflix udostępnił większość filmów z uniwersum "Transformers", na platformie brakuje dwóch tytułów: "Transformers: Przebudzenie bestii" oraz "Transformers: Początek". Warto jednak pamiętać, że "Przebudzenie bestii" jest obecnie dostępne na SkyShowtime, co może być alternatywą dla tych, którzy chcą dopełnić kolekcję. Mimo to, sześć dostępnych części pozwala w pełni zanurzyć się w historii walk między Autobotami i Decepticonami.

Świąteczne akcenty: Grinch wprowadza w zimowy nastrój

Netflix dba o różnorodność treści, dlatego obok wybuchowych "Transformers" nie mogło zabraknąć czegoś dla młodszych widzów i miłośników świątecznego klimatu. W grudniowym katalogu znalazły się animowane i aktorskie wersje kultowego "Grincha". Filmy "Grinch" oraz "Grinch: świąt nie będzie" wprowadzą w radosny, świąteczny nastrój i będą idealnym wyborem na rodzinne seanse.

Bogata oferta Netfliksa na grudzień

Grudzień to jednak nie tylko "Transformers" i świąteczne filmy. Netflix przygotował też premiery, które z pewnością przyciągną uwagę widzów. Wśród najważniejszych nowości warto wymienić drugi sezon "Squid Game", pierwszą część ekranizacji "Stu lat samotności", gorący hit kinowy "Barbie" oraz dramat historyczny "Batalion 6888". Platforma, jak co roku, udowadnia, że święta to doskonały czas, by zasiąść przed ekranem i cieszyć się najwyższej jakości rozrywką.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Saint-Exupery. Zanim powstał Mały Książę" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

Szukasz inspiracji na weekend? Proponujemy świetne produkcje!

Damski odpowiednik Johna Wicka? Piękność w nowym filmie akcji na Netfliksie

Top 10 najlepszych seriali Netfliksa! Co oglądał świat?