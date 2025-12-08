Recenzja Świąteczna porażka Netfliksa. Szkoda czasu na nowy film z ikoną lat 90.

"Miłość w prezencie": świąteczna nowość Netfliksa

"Miłość w prezencie" to świąteczna komedia romantyczna Netfliksa w reżyserii Mike’a Rohla ("Zamiana z księżniczką"). Za scenariusz odpowiadają Ron Oliver i Carley Smale, a producentami filmu są Howard Braunstein oraz Alexander Braunstein. W rolach głównych oglądamy duet znany z uwielbianych przez widzów seriali: Alexandrę Breckenridge ("Virgin River") oraz Ryana Eggolda ("Szpital New Amsterdam"). U ich boku występują również Tia Mowry, Diana Maria Riva i Jayden Oniah.

O czym opowiada film? Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy - czytamy w opisie produkcji.

"Miłość w prezencie" numerem 1 w Polsce

"Miłość w prezencie" zadebiutowała 3 grudnia 2025 r. na Netfliksie. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce w ostatnich dniach. Produkcja wyprzedziła m.in. "Troll 2" oraz "Jay Kelly".

