Ulubieńcy widzów w świątecznej komedii. To nowy numer 1 na Netfliksie
"Miłość w prezencie" to najnowsza świąteczna komedia romantyczna Netfliksa, która błyskawicznie zdobyła serca widzów w Polsce. Film z udziałem Alexandry Breckenridge oraz Ryana Eggolda już po kilku dniach stał się najpopularniejszym tytułem w kraju, prześcigając inne największe produkcje giganta streamingowego.
"Miłość w prezencie" to świąteczna komedia romantyczna Netfliksa w reżyserii Mike’a Rohla ("Zamiana z księżniczką"). Za scenariusz odpowiadają Ron Oliver i Carley Smale, a producentami filmu są Howard Braunstein oraz Alexander Braunstein. W rolach głównych oglądamy duet znany z uwielbianych przez widzów seriali: Alexandrę Breckenridge ("Virgin River") oraz Ryana Eggolda ("Szpital New Amsterdam"). U ich boku występują również Tia Mowry, Diana Maria Riva i Jayden Oniah.
O czym opowiada film? Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy - czytamy w opisie produkcji.
"Miłość w prezencie" zadebiutowała 3 grudnia 2025 r. na Netfliksie. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce w ostatnich dniach. Produkcja wyprzedziła m.in. "Troll 2" oraz "Jay Kelly".
Czytaj więcej: Szkoda czasu na nowy romans Netfliksa. Gra aktorska przyprawia o ból głowy