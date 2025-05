"Babcie": o czym opowiada film?

"Babcie" to historia Joe Scaravelli, który po śmierci ukochanej matki decyduje się porzucić dotychczasowe życie, by spełnić jej ostatnie marzenie. Postanawia otworzyć włoską restaurację Enoteca Maria, a jako kucharki zatrudnia lokalne seniorki. Każda z nich wnosi do kuchni swoje pomysły, wspomnienia i miłość. Nowy hit Netfliksa dotyczy nie tylko pasji do jedzenia, ale celebracji życia i emocji, jakie mogą nieść w sobie potrawy.

Za reżyserię produkcji odpowiada Stephen Chbosky, znany m.in. jako twórca filmu "Cudowny chłopak". Scenariusz napisała Liz Maccie. W produkcji wystąpili m.in. Vince Vaughn, Talia Shire, Lorraine Bracco, Brenda Vaccaro i Susan Sarandon.

Zdjęcie Kadr z filmu "Babcie" / Netflix

"Babcie": o miłości do życia i jedzenia. Nowy hit Netfliksa

Produkcja "Babcie" znajduje się obecnie na pierwszym miejscu w rankingu najchętniej oglądanych tytułów w Polsce. Nic dziwnego; to opowieść przepełniona ciepłym humorem, urokliwymi postaciami i estetycznie przygotowanymi potrawami, których zapach zdaje się wykraczać poza ekran. To także historia o znaczeniu rodziny i wsparciu najbliższych, która wspaniale sprawdzi się jako kino familijne.

"Babcie" można oglądać na Netfliksie od 9 maja.

