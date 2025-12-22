Polski film wkrótce będzie dostępny online. Od kiedy i gdzie oglądać?
"Chopin, Chopin!" to przejmująca opowieść o wybitnym kompozytorze. Skupia się na nieoczywistych fragmentach biografii Fryderyka Chopina, odkrywając zakulisowe relacje rodzinne i przyjaźnie. Film już niedługo trafi na platformę streamingową.
"Chopin, Chopin!" jest opowieścią o polskim geniuszu fortepianu, który żyje z wyrokiem śmierci: gruźlicą. Nieuleczalnie chory stara się wykorzystać w pełni czas, który mu pozostał - i żyć, dosłownie do utraty tchu. Historia skupia się na wybranych momentach z biografii Fryderyka Chopina, intymnych i mało znanych wydarzeniach odkrytych w literaturze i prywatnych listach.
Reżyserem i producentem obrazu jest Michał Kwieciński. Za zdjęcia odpowiada operator Michał Sobociński, a tytułowego bohatera gra Eryk Kulm, zdobywca Orła i Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za kreację w filmie "Filip".
W roli przyjaciela Fryderyka, kompozytora Ferenca Liszta oglądamy Victora Meuteleta, znanego z takich produkcji jak "Plan na miłość" i "Emily w Paryżu". Postać George Sand zagrała francuska aktorka Josephine de La Baume ("Top Boy", "Boogie Woogie").
W międzynarodowej obsadzie znaleźli się również: Maja Ostaszewska (Justyna Krzyżanowska, matka Chopina), Karolina Gruszka (Delfina Potocka), Michał Pawlik (Jan Matuszyński), Kamil Szeptycki (Julian Fontana), Lambert Wilson (król Ludwik Filip I), Martyna Byczkowska (Marysia Wodzińska) i Dominika Ostałowska (Wodzińska).
Film "Chopin, Chopin!" trafi 24 grudnia 2025 r. na platformę TVP VOD.
