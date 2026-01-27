Polski film był hitem w kinach, a teraz bije kolejne rekordy na streamingu

"Dom dobry" okazał się hitem nie tylko polskich hit. Produkcja od kilku dni bije rekordy także jeśli chodzi o streaming.

Dwie osoby siedzące na sofie w nastrojowym, przyciemnionym pokoju, jedna z osób ma na sobie ciemny sweter i wygląda na zamyśloną, druga ubrana w białą koszulę patrzy i mówi do niej z lekkim uśmiechem.
Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w scenie z filmu "Dom dobry"materiały prasowe

"Dom dobry": Nowy film Wojciecha Smarzowskiego

W swoim najnowszym filmie Wojciech Smarzowski zagląda do tak zwanych "dobrych domów". Dzieją się w nich rzeczy, o których większość woli milczeć.

Kiedy Gośka poznaje w internecie Grześka, jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

"Dom dobry" opowiada o granicach miłości i jest produkcją, której nie da się zapomnieć. W filmie wystąpiła cała plejada znakomitych polskich aktorów, a wśród nich: Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka. W główne role wcielili się rozchwytywany ostatnio Tomasz Schuchardt i niezwykle zdolna Agata Turkot.

Wybitna rola Agaty Turkot

"Bardzo zależało mi na tym, żeby Gośka była dziewczyną, w której wiele kobiet może się przejrzeć. Żeby to była fajna, normalna, wesoła, inteligentna dziewczyna, która walczy o siebie, która nie chce wchodzić w schematy, które wyniosła z domu, którą się lubi, której się kibicuje. Chciałam, żeby zaprzeczała też archetypowi ofiary, jaki mamy często w kinie, czyli że musi to być delikatna, nieśmiała osoba, pełna kompleksów, wycofująca się, rezygnująca z siebie na wielu płaszczyznach" - mówiła Turkot w rozmowie z Anną Kempys z Interii.

Za rolę w "Domu dobrym" młoda aktorka została właśnie wyróżniona Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego. "Bardzo się cieszę. Nie nastawiałam się na nic. [...] To potwierdzenie tego, że wybory, jakich dokonuję są widziane i mogą być docenione" - wyznała naszej dziennikarce Justynie Miś tuż po otrzymaniu statuetki.

    "Dom dobry": Numer jeden na Prime

    "Dom dobry" wszedł na ekrany kin na początku listopada zeszłego roku i - podobnie jak znaczna większość filmów Smarzowskiego - cieszył się w nich dużą popularnością. Ogółem obejrzało go niemal 2,5 miliona Polaków.

    23 stycznia produkcja wzbogaciła ofertę Prime Video i także tam bije rekordy. Film, który można oglądać w ramach abonamentu, jest obecnie najchętniej oglądanym tytułem na całej platformie.

