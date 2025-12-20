"Seks dla opornych": polska komedia z gwiazdorską obsadą

"Seks dla opornych" to komedia pełna śmiałych scen w reżyserii Rafała Skalskiego, twórcy "Nocy w przedszkolu". To zabawna i czuła opowieść o odnajdywaniu się na nowo, odkrywaniu swoich potrzeb i sztuce kochania, która nie ma terminu ważności. Film trafił do polskich kin 17 października 2025 r.

Basia ( Ilona Ostrowska ) i Grzegorz ( Piotr Adamczyk ), małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać. Namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik "Seks dla opornych" próbuje rozpalić dawny ogień namiętności.

Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem (Mikołaj Matczak), szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi (Helena Englert) sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?

"Seks dla opornych" online. Wkrótce trafi na Netfliksa

Film "Seks dla opornych" już 31 grudnia trafi na Netfliksa.

