"MaXXXine": o czym jest film?

Bohaterką "MaXXXine" Ti Westa jest grana przez Mię Goth kobieta, która jako jedyna ocalała z masakry, do jakiej doszło na terenie sielskiej, wiejskiej posiadłości w filmie "X". To aktorka filmów dla dorosłych, która wyrusza do Los Angeles, by zostać gwiazdą kina. Akcja trzeciej części serii jest osadzona w środowisku filmowym w latach 80.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Producent „Dziewczyny z igłą” na Oscarach! „Jestem totalnie podekscytowany” INTERIA.PL

Film jest utrzymany w stylistyce tanich horrorów, które w latach osiemdziesiątych zalewały rynek VHS. Twórcy zadbali o to, korzystając ze sprzętu sprzed 40 lat i rezygnując z możliwości, jakie daje współczesna technologia. Zagraniczni recenzenci określają zamknięcie trylogii jako najstraszniejsze i najbardziej brutalne z całej serii. "MaXXXine" ukazała się w kinach w lipcu zeszłego roku, lecz zarobiła niewiele ponad 20 milionów dolarów na całym świecie.

Reklama

Sukces filmów "X" i "Pearl" sprawił, że do obsady nowego dzieła Ti Westa pozyskano wiele gwiazd z aktorskiej pierwszej ligi. W obsadzie znalazło się miejsce m.in. dla Elizabeth Debicki, Kevina Bacona, Lily Collins, Michelle Monaghan, Giancarlo Esposito oraz Bobby’ego Cannavale’a.

"MaXXXine" online. Gdzie oglądać?

Film "MaXXXine" właśnie trafił na platformę SkyShowtime.