"Infinity Pool": tylko dla widzów o mocnych nerwach

Bohaterami filmu "Infinity Pool" są James i Em, para zakochanych, która przebywa właśnie na wakacjach all-inclusive. Resort, w którym je spędzają, zapewnia najlepsze możliwe wygody. Poza jego granicami czyhają jednak niebezpieczne, choć przyciągające miejsca. Wypadek jednej z turystek ujawnia tajemnice kurortu.

Za reżyserię "Infinity Pool” odpowiada Brandon Cronenberg, syn legendarnego Davida Cronenberga. Film zadebiutował na Festiwalu Filmowym Sundance w styczniu 2023 roku, a jego europejska premiera miała miejsce na Berlinale 2023. W rolach głównych wystąpili Alexander Skarsgård i Mia Goth.

To zdecydowanie nie jest propozycja dla widzów o słabych nerwach. Pisał o tym Kuba Armata w recenzji dla Interii. "Poetyka 'Infinity Pool' sprawia, że jest to film zdecydowanie nie dla wszystkich. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Dowód przyszedł bardzo szybko, bo podczas projekcji, w której brałem udział, ze szczelnie wypełnionej sali w trakcie seansu wyszło kilkadziesiąt osób. I trudno im się dziwić, gdyż to film dla ludzi o naprawdę mocnych nerwach. Kontrowersyjny, obrazoburczy, ale intrygujący i ciekawy. Mówi się, że będzie to najbardziej szokujący film roku" - czytamy.

"Infinity Pool": gdzie oglądać? Ominął polskie kina

"Infinity Pool" ominął polskie kina, ale już niedługo trafi na platformę giganta streamingowego. Film będzie dostępny na Netfliksie od 27 sierpnia.

