"Nikt": film przepełniony akcją

Film "Nikt" ("Nobody") z 2021 roku opowiada o mężczyźnie, którego rodzina pada ofiarą napadu. Napastnicy nie wiedzą jednak, że nie mają do czynienia ze zwykłym szarym człowiekiem. Hutch Mansell (Bob Odenkirk) to emerytowany najemnik o bogatej przeszłości, który dawno temu zszedł ze ścieżki przemocy. Napad uzmysławia mu, że czas na nią wrócić. Produkcja okazała się komercyjnym hitem, spotkała się też z dobrymi recenzjami.

Odenkirk wyznał, że zawdzięcza jej życie. I to dosłownie! Fizyczny trening, jaki przeszedł przed pracami na planie, pozwolił mu przeżyć atak serca, którego doznał cztery lata temu.

Reklama

W tym roku aktor powrócił także w kontynuacji, "Nikt 2" , która zebrała równie pochlebne opinie.

"Nikt" podbija HBO Max. Numer jeden w Polsce

Od kilku dni film akcji z Bobem Odenkirkiem zajmuje pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych filmów na HBO Max. Choć fabularnie pozostawia wiele do życzenia, trudno odmówić mu zapierających dech scen walk, które wynagradzają scenariuszowe luki. To produkcja idealna dla widzów poszukujących emocjonującej rozrywki.

Zobacz też:

Największe perełki azjatyckiego kina. Tego nie zobaczysz nigdzie indziej

