"Wielka powódź": dystopijna nowość Netfliksa

"Wielka powódź" w reżyserii Kima Byung-woo to koreańska nowość Netfliksa określana jako dystopijny thriller katastroficzny. Ziemię opanowuje gigantyczna, niszczycielska powódź. Główna bohaterka, An-na, zostaje uwięziona z synem Ja-inem w swoim mieszkaniu, które powoli zalewa się wodą.

"Ten katastroficzny film science fiction opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o śmierć i życie w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi dotkniętej wielką powodzią" - czytamy w opisie Netfliksa.

W roli głównej An-ny występuje Kim Da-mi. Partnerują jej: Kwon Eun-seong jako Ja-in oraz gwiazdor m.in. "Squid Game" - Park Hae-soo jako Hee-jo.

"Wielka powódź" pnie się na szczyt w rankingu Netfliksa w Polsce

Film "Wielka powódź" zadebiutował 19 grudnia 2025 r. na Netfliksie i w Polsce niemal od razu trafił na podium w rankingu popularności. Obecnie zajmuje drugie miejsce w TOP 10 ostatnich dni. Wyprzedza go jedynie bajka "Grinch". Podium zamyka najnowsza część "Na noże".

W serwisie Rotten Tomatoes produkcja otrzymała na ten moment 60 procent pozytywnych ocen od 10 krytyków. W sieci pojawiły się pierwsze recenzje.

"'Wielka powódź' okazuje się całkiem błyskotliwie skrojonym scenariuszowo kinem, które wykracza poza konwencję kina czysto katastroficznego. Łatwo byłoby opierać się wyłącznie na efektowności, wielkich wybuchach, falach i obrazkach morderczego żywiołu, który w spektakularny sposób niszczy wszystko na swojej drodze - zwłaszcza, że inscenizacje tych momentów są naprawdę nieźle zrealizowane. Katastrofa zaiste jest tutaj kluczowym punktem, wokół którego obraca się cała fabuła, ale dość szybko okazuje się, że ambicje Kima Byung-woo sięgają dużo wyżej, a główna intryga jest zakrojona szerzej, niż widzowi się wydaje" - czytamy w recenzji Adama Kudyby na portalu Spider's Web.

Z kolei pod postem na oficjalnym koncie Netfliksa na Facebooku widzowie dzielą się swoimi opiniami. Film niestety nie przypadł większości do gustu.

"Totalne rozczarowanie", "Słaby, spodziewałam się czegoś innego", "Tragedia ten film, szkoda czasu", "Ten film to totalne dno. Nie polecam" - czytamy.

Pojawiły się jednak także pozytywne reakcje: "Mocny koncept. Świetnie zrealizowany. Dobra rzecz", "Całkiem niezły, może nie ma szalu ale efekty specjalne fajne" - piszą użytkownicy.

