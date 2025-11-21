Nowe arcydzieło na Netfliksie. Krytycy wróżą nominacje do Oscara

"Sny o pociągach": film Netfliksa z szansą na nominację do Oscara?

"Sen o pociągach" to najnowszy film Netfliksa. Jak możemy przeczytać w oficjalnym streszczeniu, "to poruszający portret Roberta Grainiera (Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją".

Według zapowiedzi, obraz w reżyserii Clinta Bentleya ("Dżokej", "Sing Sing") jest hołdem dla przemijającego świata. Scenariusz napisali wspólnie Bentley oraz Greg Kwedar. W obsadzie znaleźli się również Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon, Will Patton.

Joel Edgerton to australijski aktor znany z takich produkcji jak "Loving", "Trzynastu", "Wojownik", "Mroczna materia". Felicity Jones zachwyciła widzów w m.in. "Teorii wszystkiego", "Na desce", "Siedem minut do północy" czy "Brutaliście".

Jak podaje portal Variety, dzieło Bentleya może okazać się faworytem w wyścigu po nominację do Oscarów. Film pokazywano już na kilku festiwalach, gdzie zebrał wiele pochwał. Szczególnie doceniono poruszającą kreację Edgertona. Zdaniem krytyków jest to jeden z najlepszych występów w jego karierze.

"Sny o pociągach": film zobaczysz już w streamingu!

Teraz również polscy widzowie mogą zanurzyć się w ten świat i przekonać o poziomie dzieła. Produkcja "Sen o pociągach" trafiła dziś do biblioteki Netfliksa.

