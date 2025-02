"U Pana Boga w Królowym Moście": o czym jest film?

"U Pana Boga w Królowym Moście" w reżyserii Jacka Bromskiego zadebiutował w polskich kinach 15 lat po premierze "U Pana Boga za miedzą". Młoda archeolożka z Warszawy (w tej roli Aleksandra Grabowska) przybywa do Królowego Mostu, by przeprowadzić badania w lochach miejscowego kościoła. Ksiądz (powracający Krzysztof Dzierma) za plecami biskupa umożliwia jej pracę w nieodkrytych dotąd podziemiach budowli. Dziewczyna znajduje historyczny dokument, według którego Królowy Most powinien być niepodległym państwem. Rozpoczyna się pełna zabawnych nieoczekiwanych sytuacji i zwrotów akcji walka o odłączenie miasta od Polski i stworzenie go od zera jako samodzielnego kraju.

Oprócz wspomnianych aktorów na ekranie pojawiają się m.in. Andrzej Zaborski, Karol Dziuba, Wojciech Solarz oraz Emilian Kamiński, dla którego była to jedna z ostatnich ról. Zdjęcia do filmu ruszyły wraz z końcem sierpnia 2022 roku, aktor zmarł w grudniu 2022.

W roli głównej "U Pana Boga w Królowym Moście" wystąpiła Aleksandra Grabowska. Młodą aktorkę do tej pory mogliśmy podziwiać w serialach ("Bracia", "Na dobre i na złe", "Infamia", "Forst", "Gąska") i filmach ("Uwierz w Mikołaja", "Rozwodnicy").

"U Pana Boga w Królowym Moście" wkrótce dostępny online. Gdzie oglądać?

Film "U Pana Boga w Królowym Moście" od 26 lutego będzie dostępny na Netflix.