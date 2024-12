Netflix co miesiąc wprowadza nowe tytuły, które przyciągają uwagę widzów na całym świecie. Wybraliśmy najciekawsze filmy dostępne na platformie, które idealnie sprawdzą się na wieczorny seans. W tej liście znajdziesz różnorodne gatunki - od komedii przez thrillery aż po filmy familijne.

"Barbie": ikoniczna bohaterka w nowej odsłonie

Czy można z sukcesem przenieść na ekran losy kultowej lalki? Greta Gerwig udowodniła, że tak. "Barbie" to nie tylko barwna podróż przez świat plastikowej doskonałości, ale również refleksja nad stereotypami i poszukiwaniem własnej tożsamości. Margot Robbie i Ryan Gosling w rolach głównych zachwycają, a film stał się popkulturowym fenomenem. Idealny wybór na poprawę humoru.

Zdjęcie Ryan Gosling i Margot Robbie w scenie z "Barbie" / materiały prasowe

"Na złej drodze": walka z przeszłością

Emily (Aubrey Plaza) to bohaterka, której życie dalekie jest od ideału. Po trudnych doświadczeniach decyduje się na ryzykowną współpracę z tajemniczym Youcefem (Theo Rossi), by spłacić długi. "Na złej drodze" to trzymający w napięciu dramat, który wciąga od pierwszych minut. Idealny dla fanów filmów z głębszym przesłaniem.

"Bros": miłość w nowoczesnym wydaniu

Billy Eichner i Luke Macfarlane tworzą duet, którego historia porusza i bawi. "Bros" to opowieść o odkrywaniu siebie i otwieraniu się na miłość, pełna błyskotliwych dialogów i niezapomnianych momentów. Jeśli szukasz romantycznej komedii z nutą nowoczesności, ten film spełni Twoje oczekiwania.

"Kontrola bezpieczeństwa": thriller w świątecznym klimacie

Święta na lotnisku to dla Ethana (Taron Egerton) czas pracy, a nie odpoczynku. Gdy spotyka tajemniczego pasażera, jego rutynowy dzień zamienia się w pełen napięcia thriller. "Kontrola bezpieczeństwa" to dynamiczna opowieść, która przypadnie do gustu miłośnikom filmów akcji.

Zdjęcie Kadr ze zwiastuna filmu "Kontrola bezpieczeństwa" / YouTube.com / materiały promocyjne

"Tamte święta": familijna opowieść pełna ciepła

Richard Curtis, twórca takich hitów jak "To właśnie miłość", prezentuje nową historię, która łączy pokolenia. "Tamte święta" to animacja, która porusza tematy przyjaźni, miłości i tradycji, idealna na wspólny wieczór z bliskimi.

"American Psycho": powrót klasyka

Christian Bale jako Patrick Bateman to rola, która przeszła do historii kina. "American Psycho" to nie tylko dreszczowiec, ale również satyra na świat korporacji. Dla miłośników kina kultowego i mocnych emocji to pozycja obowiązkowa.

"Joy": historia, która zmieniła medycynę

"Joy" przenosi nas w lata 70., gdy powstawały pierwsze próby in vitro. Film opowiada o pasji, determinacji i przełamywaniu barier naukowych. Kameralna produkcja Netflixa zachwyci widzów poszukujących inspirujących historii.

Zdjęcie "Joy" - screen z trailera Netflix / materiały prasowe

"Lekcja gry na pianinie": rodzinne tajemnice

Adaptacja sztuki Augusta Wilsona to emocjonalna podróż przez historię pewnej rodziny i ich ukochanego pianina. Konflikt rodzeństwa o wartościowy instrument to tylko punkt wyjścia do głębszych refleksji o przeszłości i tożsamości.

"Zabawa w chowanego": gdy gra staje się poważna

Samara Weaving wciela się w pannę młodą, która podczas rodzinnego rytuału odkrywa, że gra w chowanego ma zupełnie inne zasady, niż przypuszczała. Ten horror dostarcza adrenaliny i zwrotów akcji, które trzymają w napięciu do samego końca.

"Paryż pani Harris": spełnione marzenie

Lesley Manville jako pani Harris udowadnia, że nigdy nie jest za późno, by spełniać marzenia. Jej podróż do Paryża w poszukiwaniu sukni Diora to wzruszająca i zabawna historia, która rozgrzeje serca widzów.

