"50 na 50": wielogłosowa opowieść o festiwalu filmowym w Gdyni

"50 na 50", czyli wielogłosowa opowieść o festiwalu w Gdyni

50. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, która rozpocznie się 22 września, to doskonały moment, aby popatrzeć wstecz. W ramach całorocznego ogólnopolskiego projektu "50 na 50" przywołane zostaną przełomowe wydarzenia, ważne filmy, wybitni twórcy i twórczynie.



- Zależało mi, by wydarzenia organizowane w ramach projektu "50 na 50" były organicznie związane z miejscami, w których się odbywają i wynikały wprost z tego, czym tworzące je instytucje żyją na co dzień. Stąd mój pomysł, aby decyzje o programie pozostawić organizatorom, którzy przecież najlepiej znają swoje środowisko i odbiorców. To była dobra decyzja - dostaliśmy kilkadziesiąt oryginalnych, przemyślanych i przy tym niezwykle różnych koncepcji. Bardzo ucieszył mnie zasięg tego programu: będziemy obecni w wielu miejscach w Polsce - od małych do dużych ośrodków, od morza do gór - mówi Joanna Łapińska, Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w rozmowie z Anną Kempys.

- Kiedy zbierzemy to wszystko razem, powstaje różnorodna, wielogłosowa opowieść o festiwalu i, szerzej, o polskim kinie oraz wpisanej w nie wspólnej historii. Jednak nie tylko o przeszłość tu chodzi - poza tą historyczną perspektywą widzę "50 na 50" jako rzecz na wskroś aktualną: zapis naszych czasów, barometr obecnych nastrojów. Poszczególne przeglądy odwołują się do ważnych dla nas dzisiaj wartości - mówią o wolności, sile protestu, roli kobiet, kwestiach różnorodności i dialogu. Są też mocno osadzone w tożsamości konkretnych instytucji i miejsc. O taki efekt chodziło mi w tym projekcie i z tego jestem najbardziej dumna - dodaje Łapińska.

Obchody 50. edycji FPFF czas zacząć! Rusza projekt "50 na 50"

W ramach projektu "50 na 50" w 34 miastach aż 57 instytucji zorganizuje przegląd filmów skupiających się wokół wybranego fragmentu historii FPFF. Pokazom towarzyszyć będą spotkania z gośćmi, którzy opowiedzą o prezentowanych filmach i podzielą się festiwalowymi wspomnieniami.

Dzięki temu poznamy historię FPFF przez pryzmat wybitnych filmowców i filmowczyń, takich jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Paweł Pawlikowski, Jerzy Stuhr, Agnieszka Holland, Janusz Zaorski, Marek Koterski, Małgorzata Szumowska czy Daniel Olbrychski. Nie zabraknie głosu młodszego pokolenia, m.in. Agnieszki Smoczyńskiej, Jana P. Matuszyńskiego, Korka Bojanowskiego, Piotra Domalewskiego i Marii Zbąskiej.

Niektóre z wydarzeń skupią się wokół kina gatunkowego czy filmów dla młodych widzów, inne zaś będą dotyczyć przełomowych wydarzeń, takich jak pierwsze festiwale organizowane w Gdańsku, nagrodzenie "Człowieka z marmuru" symboliczną cegłą czy pandemiczna 45. edycja zorganizowana w całości online. Wśród poruszanych tematów pojawią się bunt, siła kobiet, kwestie różnorodności, inności i dialogu. Nie zabraknie klasyki i kanonicznych tytułów, jak i laureatów Złotych Lwów czy Don Kichota.

Wydarzenia z cyklu "50 na 50" będą odbywać się od marca do grudnia 2025 roku. Projekt zagości zarówno w kinach studyjnych, plenerowych, jak i DKF-ach. Swoje przeglądy zorganizują domy i ośrodki kultury oraz biblioteki i mediateki. Z oferty skorzystają także studenci uniwersytetów i szkół filmowych. 50-lecie FPFF będą ponadto świętować inne festiwale, m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest w Toruniu, Kino na Granicy, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu czy Bana Film Festiwal w Pleszewie.

Na inaugurację "Festiwalowe biografie. Przywrócone historie" w Gdyni

Projekt inauguruje przegląd "Festiwalowe biografie. Przywrócone historie", organizowany przez Gdyńskie Centrum Filmowe. W sobotę, 8 marca, odbędzie się projekcja filmu "Mistrz" w reżyserii Macieja Barczewskiego, a seans uświetni spotkanie z reżyserem Maciejem Barczewskim oraz aktorem Piotrem Głowackim.

Jeszcze w marcu odbędą się odsłony w Kinie Goplana w Połczynie-Zdroju (Siła kobiet), Kinie Janosik w Żywcu (Kaskady pokoleniowe) oraz Gdańskim Archipelagu Kultury Winda (Siła propagandy i cenzury).



Lista instytucji biorących udział w projekcie "50 na 50"

1. Biała Synagoga w Sejnach, ul. Piłsudskiego 41, 16-500 Sejny - "Kino Pogranicza"

2. Budynek Biblioteki Głównej UG, Kampus UG, Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk - "Strach się bać. Przegląd filmów Marka Piestraka"

3. Bulwar Czerwieński w Krakowie - "Muzyczne biografie FPFF w Gdyni"

4. Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1/3, 87-100 Toruń (w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST) - "Złote Lwy Kieślowskiego"

5. Centrum Kultury | Kino Goplana ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój - "Siła kobiet"

6. Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków - "Złote Lwy"

7. Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy | Studio U20, Aleje Ujazdowskie 20, 00-478 Warszawa - "Złote Lwy i Cegła"

8. Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera, ul. Adama Mickiewicza 27, 34-200 Sucha Beskidzka - "50 na 50 - korelacje"

9. Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa - "Mocne uderzenie"

10. Centrum Kultury ZAMEK | Kino Pałacowe, ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań - "Transformacja w kinie polskim lat 90."

11. DKF UG Miłość Blondynki | Wydział Filologiczno-Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk - "Don Kichoci kina. Retrospektywa filmów nagrodzonych przez PF DKF na FPFF"

12. Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław - "Dni świra. Sierpień z Adasiem Miauczyńskim"

13. Festiwal Filmów Skandynawskich | Kino Bajka, ul. Morska 56, 76-150 Darłowo - "Film jest najważniejszą ze sztuk"

14. Festiwal Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu - "Pierwszy Klaps"

15. Fundacja Kultury bez Barier | Kino Luna, ul. Marszałkowska 28, 00-576 Warszawa - "Sezon na Gdynię. Przegląd Filmów FPFF"

16. Fundacja TBN Polska | Centrum Telewizyjno-Konferencyjne, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9, 81-609 Gdynia - "Droga wewnętrznej przemiany"

17. Gdyńskie Centrum Filmowe, pl. Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia - "Festiwalowe biografie. Przywrócone historie"

18. Hub Kultury | Strefa Kina Charlie, ul. Piotrkowska 203/205, Łódź - "Wielcy przegrani Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdańsk/Gdynia (1974-2024)"

19. Kino Amondo, ul. Żurawia 20, 00-515 Warszawa - "Hear Me Out: barwy buntu w polskim kinie"

20. Kino Centrum, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice - "Kadry Nieśmiertelnych"

21. Kino Echo, ul. Gołębia 1, 63-200 Jarocin - "Na fali buntu: filmowe echo wolności"

22. Kino Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk - "Kobieca strona kina"

23. Kino Iskra, ul. 3-go Maja 38, 16-300 Augustów - "Ona i On"

24. Kino Janosik, ul. Sobieskiego 1, 34-300 Żywiec - "Kaskady pokoleniowe"

25. Kino Kameralne Cafe, ul. Lektykarska 4, Gdańsk - "Zaczęło się tutaj..."

26. Kino Kijów, al. Krasińskiego 34, 30-101 Kraków - "Jerzy Stuhr LIVE Festiwal - Złote Lwy"

27. Kino Kinematograf | Muzeum Kinematografii w Łodzi, Plac Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź - "Gdynia w Łodzi: Filmowy Pałac"

28. Kino Kosmos, ul. Sokolska 66, 40-087 Katowice - "Trzy dekady polskiego absurdu"

29. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin - "Złote Lwy w Koszalinie"

30. Kino Marzenie, ul. Staszica 4, 33-100 Tarnów - "Podwójni laureaci - między Gdynią a Tarnowem"

31. Kino Mikro, ul. Lea 5, 30-046 Kraków - "Anielski Kraków"

32. Kino Pionier 1907, ul. Wojska Polskiego 2, 70-470 Szczecin - "Polska historia 80 lat po zakończeniu II wojny światowej"

33. Kino plenerowe w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim, ul. Parkowa, 24-300 Opole Lubelskie - "Gdynia z humorem"

34. Kino PLON, ul. 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszów - "Na wschodnim szlaku: historie ludzi i miejsc w polskim kinie"

35. Kino Spektrum, ul. Garncarska 18/20, 80-894 Gdańsk - "Gdańskie początki"

36. Kino Szkoły Filmowej w Łodzi, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź - "Ze Szkoły do Gdyni"

37. Kino Teatr Forum, Plac Marszałka Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec - "Podróż do krainy filmu"

38. Kino za Rogiem Café, ul. Świętego Mikołaja 6, 35-001 Rzeszów "50 na 50: Daniel Olbrychski - Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni oczami wybitnego aktora"

39. Kino Zamek, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin - "Najlepsze POLSKIE kino!"

40. Kinokawiarnia Stacja Falenica, ul. Patriotów 44B 04-912 Warszawa - "Bilet ulgowy, proszę! - przegląd kina dziecięcego i młodzieżowego"

41. KinoPort | Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5, 80-844 Gdańsk - "Światłem Malowany Festiwal"

42. Kinoteatr Rondo, ul. Dworcowa 23a, 86-200 Chełmno - "Kino Barometrem Nastrojów Społecznych"

43. Lubomierskie Centrum Kultury, ul. Wacława Kowalskiego 1, 59-623 Lubomierz - "Filmowa podróż z humorem od Gdyni do Lubomierza"

44. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, ul. Mikołaja Kopernika 1, 26-600 Radom - "Pięć dekad Złotych Lwów FPFF w Gdyni"

45. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto", ul. Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock (w ramach Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych) - "Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - przełamuje bariery"

46. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku | Centrum św. Jana w Gdańsku, ul. Świętojańska 50, 80-840 Gdańsk - "Czas to pieniądz"

47. Narodowe Centrum Kultury Filmowej, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź - "Kamera, obraz, dźwięk - 50 lat Festiwalu w Gdyni w NCKF"

48. Przegląd Filmowy Kino na Granicy | Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy", Rynek 12, 43-400 Cieszyn - "Czeska literatura w polskich filmach prezentowanych na festiwalu w Gdyni",

49. Przystanek Pireus, ul. Głogowska 35, 60-736 Poznań - "Światy nierealne"

50. Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki - "Listopad miesiącem radości i humoru"

51. Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, ul. Świętego Pawła 3, 40-008 Katowice - "Szkoła życia"

52. Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa - "Gdyński Festiwal w Szkole Wajdy"

53. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Soundomain | CU Cinema, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa - "Marczewski - Review"

54. Winda | Gdański Archipelag Kultury, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk - "Siła propagandy i cenzury"

55. Wolskie Centrum Kultury | Społeczny Dom Kultury, Obozowa 85, 01-425 Warszawa - "Filmowa przestrzeń"

56. Wytwórnia Otwarta | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa - "Festiwalowe Echa"

57. Zajezdnia Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew (w ramach Bana Film Festival) - "Pociąg do filmu".

Organizatorem "50 na 50" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Autorką identyfikacji graficznej jest Ola Jasionowska.