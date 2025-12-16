Ostatnia szansa na seans! Wstrząsający thriller znika z Netflixa i może umknąć nawet uważnym widzom. To jedna z tych historii, które zaczynają się jak klasyczny dramat obyczajowy, a z czasem skręcają w rejony znacznie mroczniejsze, zmuszając do uważnego śledzenia każdego kolejnego wydarzenia.

Ostatnia szansa na seans filmu "Przypadek 39" na Netflixie

Biblioteka Netflixa zmienia się nieustannie i trudno dziś znaleźć miesiąc bez głośnych pożegnań. W grudniu 2025 roku z platformy zniknie thriller "Przypadek 39" w reżyserii Christiana Alvarta, produkcja, która od lat przyciąga widzów gęstą atmosferą i niepokojącą narracją. Jeśli ktoś odkładał seans na później, teraz nie ma już na to wiele czasu. Film będzie dostępny tylko do 18 grudnia, a po tej dacie całkowicie zniknie z oferty serwisu.

O czym opowiada "Przypadek 39"?

Główną bohaterką filmu jest Emily Jenkins, w tej roli Renée Zellweger, doświadczona pracownica opieki społecznej, która od lat zajmuje się sprawami dzieci z trudnych domów. Tytułowy przypadek numer 39 dotyczy dziesięcioletniej Liliany, granej przez Jodelle Ferland, wobec której pojawiają się poważne podejrzenia dotyczące sytuacji rodzinnej. Gdy wydarzenia w domu dziewczynki zaczynają budzić coraz większy niepokój, Emily decyduje się na radykalny krok i bierze ją pod swoją opiekę, wierząc, że właśnie uratowała ją przed tragedią.

Ten moment staje się punktem zwrotnym całej historii. Z pozoru słuszna decyzja uruchamia ciąg zdarzeń, które stopniowo wymykają się racjonalnym wyjaśnieniom. W otoczeniu Emily zaczynają dziać się rzeczy trudne do zrozumienia, a kolejne sytuacje podważają jej pewność, że wie, z czym ma do czynienia. Film konsekwentnie buduje napięcie, balansując na granicy thrillera psychologicznego i kina grozy.

Zdjęcie Renée Zellweger w filmie "Przypadek 39" / Paramount/Splash News/EAST NEWS / East News

Dużym atutem "Przypadku 39" są role aktorskie. Renée Zellweger tworzy postać kobiety rozdartej między zawodowym obowiązkiem a narastającym poczuciem zagrożenia. Jej bohaterka stopniowo traci grunt pod nogami, co widz odczuwa niemal fizycznie wraz z rozwojem fabuły. Na ekranie pojawia się również Bradley Cooper jako terapeuta Douglas Ames, który próbuje pomóc Emily zrozumieć to, co dzieje się wokół niej. Nawet on jednak szybko orientuje się, że sytuacja wymyka się znanym schematom i nie da się jej łatwo wyjaśnić.

Kiedy film znika z Netflixa i do kiedy można go obejrzeć

"Przypadek 39" pozostanie dostępny na Netflixie tylko do 18 grudnia. Po tej dacie tytuł zostanie usunięty z biblioteki platformy i nie będzie już możliwy do obejrzenia w ramach subskrypcji. W tym samym terminie z oferty serwisu zniknie również film "40 lat minęło", co dla wielu widzów może być dodatkowym zaskoczeniem przy planowaniu grudniowych seansów.

Co jeszcze znika z Netflixa?

Grudzień przyniesie nie tylko pożegnanie z głośnym thrillerem. Netflix zapowiedział także usunięcie kilku popularnych produkcji animowanych, które przez lata były stałym elementem oferty platformy. Z końcem miesiąca znikną między innymi "Liga Młodych", "Steven Universe", "Batman: serial animowany", "Scooby Doo i Brygada Detektywów" oraz "Zwariowane melodie - serial", wszystkie dostępne do 21 grudnia. Kolejne tytuły, takie jak "Żółwik Sammy i spółka", pozostaną na platformie do 24 grudnia, a "Mia i ja" oraz "Abby Hatcher" do 31 grudnia.