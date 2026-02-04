Wes Anderson to niezaprzeczalnie jeden z najwybitniejszych reżyserów naszych czasów. Cechą charakterystyczną jego filmów jest unikalny styl wizualnemy i narracyjny. Balansują między komedią, dramatem i melancholią, pokazując ekscentryczne postacie w perfekcyjnie ułożonych światach.

Filmy Wesa Andersona na Netfliksie

Już od 12 lutego na Netfliksie będą dostępne aż cztery produkcje Wesa Andersona. Wśród nich:

"Genialny Klan" , czyli historia dysfunkcyjnej, ale niezwykle utalentowanej rodziny Tenenbaumów, pełna humoru, melancholii i nieoczekiwanych zwrotów akcji;

"Pociąg do Darjeeling" - trzej bracia wyruszają w podróż po Indiach, próbując odbudować więź po śmierci ojca;

"Grand Budapest Hotel" , czyli prawdziwy wizualny majstersztyk, nagrodzony czterema Oscarami, w tym za scenografię i kostiumy. Opowieść o luksusowym hotelu w fikcyjnym państwie Zubrowka pełna jest barwnych bohaterów, zawiłych intryg i niesamowicie przemyślanych kadrów, które stały się symbolem twórczości Andersona;

"Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" - stylizowana na magazyn prasowy opowieść, która łączy kilka krótkich historii. Film jest hołdem dla dziennikarstwa i sztuki reportażu.

To doskonała okazja, by nadrobić klasykę kina lub odkryć po raz pierwszy unikalny świat jednego z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów ostatnich dekad.