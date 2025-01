David Lynch i jego 10 najlepszych dzieł. Numer 3 zaskoczy każdego!

David Lynch to twórca, który zrewolucjonizował kino i telewizję, pozostawiając po sobie dzieła pełne surrealizmu, psychologicznej głębi i niepowtarzalnego klimatu. Zmarły 16 stycznia 2025 roku reżyser zostawił świat pełen inspiracji dla przyszłych pokoleń. Oto dziesięć najlepszych filmów i seriali Lyncha, które warto poznać.

"Głowa do wycierania" - debiut Lyncha, który wstrząsnął światem

Debiut Davida Lyncha, "Głowa do wycierania" (1977), to surrealistyczna opowieść o młodym mężczyźnie, który zostaje ojcem potwornego dziecka. Film, kręcony przez pięć lat z powodu ograniczonego budżetu, stał się symbolem niezależnego kina. To surowa opowieść o lękach związanych z rodzicielstwem i codziennością w industrialnym świecie. Film aktualnie jest niedostępny na VOD.

"Człowiek słoń" - portret człowieczeństwa

W 1980 roku Lynch wyreżyserował "Człowieka słonia" - historię opartą na życiu Josepha Merricka, człowieka cierpiącego na rzadką chorobę. Film zdobył osiem nominacji do Oscara i zachwycił widzów swoją empatią i wizualną estetyką. Gdzie obejrzeć "Człowiek słoń"? Film jest dostępny do wypożyczenia na Prime Video

"Blue Velvet" - mroczne oblicze przedmieść

"Blue Velvet" (1986) to klasyka neo-noiru, która odkrywa mroczne sekrety pod idylliczną fasadą amerykańskiego życia. Film z Kyle’em MacLachlanem, Isabellą Rossellini i Dennisem Hopperem stał się punktem odniesienia dla kina lat 80. Film "Blue Velvet" można obejrzeć w serwisach Prime Video, Canal+ oraz Apple TV.

Zdjęcie Kyle MacLachlan i Isabella Rossellini w filmie "Blue velvet" / De Laurentiis Entertainment Group/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

"Miasteczko Twin Peaks" - rewolucja w telewizji

Serial "Miasteczko Twin Peaks" (1990-1991) zmienił oblicze telewizji. Opowieść o morderstwie Laury Palmer, pełna surrealizmu i niezwykłych bohaterów, stała się fenomenem kulturowym. Lynch powrócił do tej historii w 2017 roku, tworząc "Twin Peaks: The Return". Serial "Miasteczko Twin Peaks" można obejrzeć w serwisach SkyShowtime oraz Prime Video.

Zdjęcie Kadr z serialu "Miasteczko Twin Peaks" / materiały prasowe

"Dzikość serca" - rockowy romans

Nagrodzona Złotą Palmą "Dzikość serca" (1990) to opowieść o miłości Sailora (Nicolas Cage) i Luli (Laura Dern), którzy uciekają przed jej despotyczną matką. Film łączy brutalność z romantycznym duchem wolności. Film "Dzikość serca" jest dostępny do wypożyczenia w serwisach Canal+, Prime Video oraz Apple TV.

"Zagubiona autostrada" - labirynt psychiki

Psychodeliczny thriller "Zagubiona autostrada" (1997) śledzi losy saksofonisty Freda Madisona, który staje się częścią tajemniczych wydarzeń. To jeden z najbardziej enigmatycznych filmów Lyncha, który zostawia widzowi pole do interpretacji. Film "Zagubiona autostrada" można obejrzeć za darmo z reklamami na TVP VOD - dziś, 17 stycznia, jest ostatni dzień na seans!

Zdjęcie Patricia Arquette w filmie "Zagubiona autostrada" / CIBY 2000 - OCTOBER FILMS/Collection ChristopheL via AFP / AFP

"Prosta historia" - kino drogi

Oparta na prawdziwej historii "Prosta historia" (1999) opowiada o Alvinie Straighcie, który wyrusza w podróż traktorem, by pojednać się z bratem. To poruszająca opowieść o wybaczeniu i przemijaniu. Film aktualnie jest niedostępny na VOD.

"Mulholland Drive" - Hollywoodzkie sny i koszmary

"Mulholland Drive" (2001) to arcydzieło Lyncha, które łączy surrealizm z tajemnicą. Historia Rity i Betty, próbujących rozwikłać zagadkę tożsamości, ukazuje mroczne strony Hollywood. Film "Mulholland Drive" jest dostępny do wypożyczenia lub zakupu na Apple TV.

Zdjęcie "Mulholland Drive" / Universal/Courtesy Everett Collection / East News

"Inland Empire" - polski akcent

"Inland Empire" (2006) to film zrealizowany częściowo w Polsce. Laura Dern gra aktorkę, która powoli traci kontakt z rzeczywistością podczas pracy nad filmem. To trzygodzinny eksperyment pełen mrocznej atmosfery. Film aktualnie jest niedostępny na VOD.

"Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną" - prequel pełen emocji

Film "Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną" (1992) przedstawia ostatnie dni życia Laury Palmer. To mroczna, emocjonalna opowieść, która uzupełnia serialowe wątki. Film aktualnie jest niedostępny na VOD.

Zdjęcie David Lynch / Ernesto S. Ruscio/Getty Images

Twórczość Davida Lyncha to unikalna podróż przez psychikę i emocje, która inspiruje widzów na całym świecie. Każdy z jego filmów i seriali to dzieło warte odkrycia na nowo.

