David Cronenberg uznawany jest za jednego z najbardziej szokujących i odważnych twórców. Jego filmy łączą fascynację tematami fantastycznonaukowymi z cielesnością i gatunkiem horroru (body horror). Niepokojące historie i wizje, w których dochodzi do skrzyżowań między ludzkim ciałem a technologią, szokują, wywołują obrzydzenie i prowokują do rozważań. Przedstawienie skutków tych relacji można zobaczyć w dziełach, które przyniosły mu światową sławę, takich jak "Wideodrom" (1983) czy "Mucha" (1986), która jest nową wersją słynnego amerykańskiego horroru.

Obecnie jego dorobek jest bardzo zróżnicowany i jego filmografii nie można zamknąć w jednym gatunku, choć treści nadal pozostają mocne. Jego ostatnie dzieło, "Zza grobu", które miało premierę w 2024 roku na festiwalu w Cannes, przedstawia historię, próbującą wykroczyć poza granicę śmierci.

"Zza grobu": thriller sci-fi Davida Cronenberga. O czym opowiada?

Fabuła filmu "Zza grobu" opowiada o pogrążonym w żałobie biznesmenie, który tworzy rewolucyjne, choć wywołujące kontrowersje narzędzie "GraveTech", pozwalające na monitorowanie zmarłych w całunach. Kiedy miejsca spoczynku jego żony i kilku innych osób zostają zdewastowane, mężczyzna rozpoczyna prywatne śledztwo, chcąc odnaleźć sprawców.

Produkcja odsłania to, co zazwyczaj chcemy, by pozostało zakryte. Zmuszając widzów do stawienia czoła lękom przed przemijaniem, reżyser odwraca tradycyjną funkcję całunu. Realizacja tego filmu była dla niego szczególnie ważna, ponieważ rozpoczął nad nim pracować w okresie żałoby po utracie ukochanej żony, która odeszła 7 lat temu.

Na ekranie podziwiać można m.in. Vincenta Cassela ("Nieodwracalne"), Diane Kruger ("Bękarty wojny"), Guya Pearce'a ("Memento") oraz Sandrine Holt ("House of Cards").

"Zza grobu" w streamingu. Gdzie można obejrzeć film?

Polscy widzowie mają szansę na obejrzenie najnowszego dzieła Cronenberga bez wychodzenia z domu. Film dostępny jest za dodatkową opłatą na platformach: Polsat Box Go, Prime Video, TVP VOD, Cineman, MEGOGO, Premiery CANAL+, Rakuten TV i Player.

