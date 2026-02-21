Kontrowersyjny film w końcu na VOD. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście

Hipnotyzująca, mroczna i kontrowersyjna opowieść, jakiej jeszcze nie widzieliście. Inspirowany apokryficzną Ewangelią Tomasza film "Syn przeznaczenia" to horror, który balansuje na granicy sacrum i profanum.

W rolach głównych wystąpili: Nicolas Cage - postać absolutnie wyjątkowa w świecie kina oraz FKA Twigs - artystka muzyczna łącząca z powodzeniem różne dziedziny sztuki.

"Syn przeznaczenia": O filmie

W rzymskim Egipcie, w czasach prześladowań i niepokoju, pewna rodzina ukrywa się przed światem. Chłopiec (Noah Jupe) dorasta w cieniu tajemniczego Cieśli (Nicolas Cage), którego tożsamość i intencje zaczynają budzić w nim coraz większe wątpliwości. Gdy w jego życiu pojawia się inne dziecko - zwiastun prawdy lub chaosu - Chłopiec zaczyna odkrywać w sobie nadprzyrodzone moce, które mogą zmienić losy świata.

Od 20 lutego film jest do obejrzenia na platformach: CANALVOD, Player, Rakuten, TVP VOD, Polsat Box Go, Play, Orange, Vectra, Megogo, Chili, Toya, Nowe Horyzonty VOD, MOJEeKINO.pl, Alfanet.