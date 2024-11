Netflix oferuje nie tylko poruszające dramaty i wciągające thrillery, ale także całą gamę komedii, które wywołają salwy śmiechu. Od klasycznych hitów po współczesne perły, każdy znajdzie coś dla siebie. Oto kilka tytułów, które szczególnie warto zobaczyć!

"Swatamy swoich szefów": kiedy miłość jest w planie

Claire Scanlon w 2018 roku zaprezentowała światu urokliwą komedię romantyczną, która skradła serca widzów na całym świecie. "Swatamy swoich szefów" to historia Harper i Charliego - dwójki przepracowanych asystentów, którzy postanawiają, że szczęśliwe życie ich szefów to klucz do ich własnego spokoju. Jednak, jak to bywa z planami w komediach, nic nie idzie zgodnie z założeniami. Zabawne sytuacje, wciągająca fabuła i świetna obsada - Glenn Powell, Zoey Deutch, Lucy Liu oraz Taye Diggs - to powody, dla których ten film warto mieć na liście do obejrzenia.

"Glass Onion: Film z serii 'Na noże'": zagadka w stylu Agathy Christie

Druga część serii "Na noże" to propozycja dla fanów kryminalnych intryg z nutą czarnego humoru. Inteligentne dialogi, gwiazdorska obsada i niespodziewane zakończenie - "Glass Onion" to doskonały wybór na wieczór pełen napięcia i śmiechu.

Zdjęcie Daniel Craig w scenie z filmu "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" / materiały prasowe

"Zabójczy rejs": kryminalna zagadka z humorem

Jeśli szukasz filmu, który łączy kryminał z komedią, "Zabójczy rejs" to strzał w dziesiątkę. Adam Sandler i Jennifer Aniston jako nowojorska para wplątują się w kryminalną intrygę na luksusowym jachcie. Wyjazd marzeń zmienia się w pełną zwrotów akcji przygodę, gdy zostają oskarżeni o morderstwo. Świetny humor, ekscytująca fabuła i wciągający klimat sprawiają, że to jeden z ulubionych filmów fanów na Netflixie.

"Mężczyzna imieniem Otto": humor z sercem

Tom Hanks jako Otto, zgryźliwy mężczyzna, który po śmierci żony izoluje się od świata. Jednak nowe znajomości zmieniają jego podejście do życia. "Mężczyzna imieniem Otto" to mieszanka humoru, ciepła i wzruszeń - film, który zostaje w sercu na długo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mężczyzna imieniem Otto" [trailer] materiały prasowe

"Kocha, lubi, szanuje": Ryan Gosling w romantycznej odsłonie

Komedia romantyczna, która daje nadzieję i przywraca wiarę w miłość. Główny bohater, Cal (Steve Carell), zmaga się z rozstaniem z żoną (Julianne Moore). Na ratunek przychodzi mu Jacob (Ryan Gosling), który pomaga mu na nowo odnaleźć radość życia. "Kocha, lubi, szanuje" to nie tylko urokliwa historia miłosna, ale także lekcja, że nigdy nie jest za późno na zmiany. Doskonałe aktorstwo i ciepła fabuła sprawiają, że ten film zasługuje na uwagę.

"Dzień świstaka": klasyk, który nigdy się nie nudzi

Bill Murray jako Phil Connors, dziennikarz uwięziony w pętli czasu. Każdy dzień jest taki sam, a Phil musi odnaleźć sposób, by uciec z tego cyklu. "Dzień świstaka" to nie tylko komedia, ale także refleksja nad życiem i zmianami, jakie w nas zachodzą. Film, który po 30 latach nadal śmieszy i inspiruje.

"Lobster": komedia z filozoficznym zacięciem

W świecie, gdzie samotność jest zakazana, ludzie muszą znaleźć partnera w ciągu 45 dni, w przeciwnym razie zostaną zamienieni w zwierzę. Taką rzeczywistość przedstawia "Lobster" - czarna komedia pełna absurdu, ale i głębokich refleksji o miłości, wolności i wyborach. To film, który bawi, ale także zmusza do przemyśleń.

Zdjęcie "Lobster" / HBO Max / materiały prasowe

