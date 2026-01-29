HBO Max wrzucił film, na którym poleją się łzy. Przygotujcie chusteczki

"Ella i John" to przejmująca, pełna czułości opowieść o starszym małżeństwie, które decyduje się wyruszyć w podróż kamperem przez Stany Zjednoczone. W rolach głównych występują Helen Mirren i Donald Sutherland. Film ten zdecydowanie zostaje w pamięci na długo po seansie.

Para starszych osób stojąca blisko siebie na słonecznej plaży z widokiem na morze, oboje w letnich ubraniach i okularach przeciwsłonecznych, zrelaksowani i patrzący w dal, w tle lazurowa woda i fragment zieleni.
"Ella i John"HBO Maxmateriały prasowe

"Ella i John": film, który wyciska łzy

Film "Ella i John" w reżyserii Paolo Virzì opowiada historię starszego małżeństwa, Elli i Johna Spencerów, którzy wyruszają w podróż kamperem przez Stany Zjednoczone, by zwiedzić dom Ernesta Hemingwaya. John choruje na Alzheimera, a Ella zmaga się z ciężką chorobą nowotworową. W trakcie wspólnej podróży próbują zmierzyć się z nieuchronnością przemijania, a także wspominają chwile ze swojego życia.

    W rolach głównych występują Helen Mirren jako Ella Spencer oraz Donald Sutherland jako John Spencer.

    "Ella i John" to ekranizacja powieści autorstwa Michaela Zadooriana. To wzruszająca, a momentami nawet bolesna opowieść, która wyciska łzy. W pamięci szczególnie zapisuje się doskonały duet Mirren-Sutherland.

    "Ella i John" online. Gdzie oglądać?

    Film "Ella i John" jest od dziś dostępny na HBO Max.

