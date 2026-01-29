"Ella i John": film, który wyciska łzy

Film "Ella i John" w reżyserii Paolo Virzì opowiada historię starszego małżeństwa, Elli i Johna Spencerów, którzy wyruszają w podróż kamperem przez Stany Zjednoczone, by zwiedzić dom Ernesta Hemingwaya. John choruje na Alzheimera, a Ella zmaga się z ciężką chorobą nowotworową. W trakcie wspólnej podróży próbują zmierzyć się z nieuchronnością przemijania, a także wspominają chwile ze swojego życia.

W rolach głównych występują Helen Mirren jako Ella Spencer oraz Donald Sutherland jako John Spencer.

"Ella i John" to ekranizacja powieści autorstwa Michaela Zadooriana. To wzruszająca, a momentami nawet bolesna opowieść, która wyciska łzy. W pamięci szczególnie zapisuje się doskonały duet Mirren-Sutherland.

"Ella i John" online. Gdzie oglądać?

Film "Ella i John" jest od dziś dostępny na HBO Max.