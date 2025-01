Finansowa klapa, artystyczny triumf. Kanadyjsko-polski film trafia na VOD

Głośna koprodukcja kanadyjsko-polska "Przysięga Ireny" zdobyła pozytywne recenzje światowych krytyków, ale okazała się klapą finansową. Film, który kosztował 4 miliony a zarobił zaledwie 1 milion właśnie trafił do serwisu CANAL+ online. Teraz widzowie, którzy go jeszcze nie widzieli, będą mieli szansę nadrobić to w zaciszu własnego domu i ocenić, czy eksperci filmowi mieli rację, zachwycając się nim.

Zdjęcie Andrzej Seweryn i Sophie Nélisse w filmie "Przysięga Ireny" / materiały prasowe