Wbrew popularnej anegdocie, kariera Stevena Seagala nie opierała się wyłącznie na pewności siebie Michaela Ovitza, choć jego rola była kluczowa. Jak zauważa Vern, autor książki "Seagology: A Study of the Ass-Kicking Films of Steven Seagal", największe gwiazdy kina akcji zaczynały od małych ról, podczas gdy Seagal od razu zadebiutował jako główny bohater w jednym ze swoich najlepszych filmów, który współprodukował i dostosował do swoich umiejętności.

Reklama

Z biegiem czasu rosło również ego Seagala, który po sukcesie swoich pierwszych filmów uważał się za wybitnego aktora. "Myślę, że jestem tak dobry jak Dustin Hoffman, Robert De Niro, ci wszyscy goście" - powiedział Michaelowi Ovitzowi, który go reprezentował.

Po latach ego wciąż w chmurach

Artysta, który jest również muzykiem, w 2014 roku w Sewastopolu wraz ze swoim zespołem Blues Band zagrał koncert dla prorosyjskich separatystów oraz wyraził poparcie dla Władimira Putina. W 2016 roku Putin przyznał aktorowi rosyjskie obywatelstwo (oprócz amerykańskiego ma także serbskie). Podczas spotkania na Kremlu prezydent Rosji powiedział wówczas, że "jest to co prawda mały, ale jednak gest" i wyraził nadzieję, że ten właśnie gest "może być oznaką stopniowej normalizacji stosunków między naszymi państwami".



Aktualnie aktor chętnie występuje na rosyjskich scenach, a do sieci nie dawno trafił dokument, w którym określane są wymagania zespołu czy artysty przed występem. Czego oczekuje Seagal?

Okazuje się, że aktor za występ na imprezie firmowej w Moskwie zgarnia 200 tys. euro, a do tego organizator musi zagwarantować przelot, przejazdy po mieście, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu. Oczywiście nie może zabraknąć profesjonalnego sprzętu, oświetlenia i ochrony.

Co warto zaznaczyć — w dokumencie jest zapis o zakazie relacjonowanie wizyty Seagala w mediach, telewizji i jakiekolwiek wspominanie o niej. Nie wyklucza się jednak używania telefonów komórkowych i małych kamer. Występ trwa 50 minut, a warunki odstąpienia od umowy są wyjątkowo rygorystyczne - wydarzenie może być przełożone lub odwołane tylko pod warunkiem choroby aktora, a zwrot środków jest dostępny tylko w wyniku śmierci osoby z bliskiego otoczenia aktora.