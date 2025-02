Ekscytujący thriller podbija streaming. Trzyma w napięciu do ostatniej minuty

Oprac.: Paulina Gandor VOD

Film "The Order: Ciche braterstwo" niedawno trafił do streamingu i z miejsca stał się jednym z największych hitów. Dzieło Justina Kurzela brało udział w konkursie głównym podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Choć wówczas nie zdobyło żadnej statuetki, opinie krytyków już wtedy nie pozostawiały wątpliwości - to prawdopodobnie jeden z najbardziej niezwykłych thrillerów roku. Teraz to zdanie podzielają także widzowie, którzy tłumnie zasiadają przed telewizorami.

Zdjęcie "The Order: Ciche braterstwo" / Prime Video