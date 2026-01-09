Dave Bautista i Jason Momoa jako bracia na ścieżce zemsty. Będzie grubo

Soto odpowiadał wcześniej za superbohaterskie widowisko "Blue Beetle". Scenariusz napisał Jonathan Tropper. Poza Bautistą i Momoą na ekranie zobaczymy Morenę Baccarin, Stephena Roota, Jacoba Batalona, Temuerę Morrisona i Claesa Banga.

"Ekipa wyburzeniowa". Reżyser o dynamice między bohaterami

W rozmowie z "Esquire" Soto wyznał, że dynamika między braćmi na ekranie odzwierciedla relację głównych aktorów. "Jason jest tutaj dziką i nieprzewidywalną stroną. Dave ma dyscyplinę, metodyczność, powoli budowaną intensywność. No i obaj są ogromni. […] Nie mogliby się bardziej różnić od siebie. To, co widzicie na ekranie, nie różni się zbytnio od tego, jak zachowują się w prawdziwym życiu" – mówił reżyser.

"Ekipa wyburzeniowa". Kiedy premiera?

Premiera "Ekipy wyburzeniowej" jest zaplanowana na 28 stycznia 2026 roku.