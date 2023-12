" Zostaw świat za sobą " ("Leave the World Behind") to film w reżyserii Sama Esmaila ("Mr Robot"), który 8 grudnia zadebiutował na Netfliksie.

" ("Leave the World Behind") to film w reżyserii Sama Esmaila ("Mr Robot"), który 8 grudnia zadebiutował na Netfliksie. O czym jest "Zostaw świat za sobą"? Rodzinne wakacje przybierają zupełnie nieoczekiwany obrót, gdy w nocy przybywa dwoje nieznajomych szukających schronienia po cyberataku, który z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie - czytamy w oficjalnym opisie.

Rodzinne wakacje przybierają zupełnie nieoczekiwany obrót, gdy w nocy przybywa dwoje nieznajomych szukających schronienia po cyberataku, który z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie - czytamy w oficjalnym opisie. "Zostaw świat za sobą" przyciąga znakomitą obsadą, lecz z każdą kolejną mijającą minutą rozczarowuje. To thriller z elementami kina katastroficznego, który wydaje się być wtórny i nieaktualny.

Wymarzone wakacje w rodzinnej atmosferze? Nic bardziej mylnego. "Zostaw świat za sobą" to thriller, który przybiera tony rodem z dreszczowca, a chwilami nawet filmu katastroficznego. Urlop Amandy i Claya zamienia się w koszmar, gdy w nocy w progu ich wynajętego domku staje dwójka nieznajomych - G.H. i jego córka, Ruth. Okazuje się, że doszło do cyberataku, który z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.

"Zostaw świat za sobą" przyciąga znakomitą obsadą. W postacie Amandy i Claya wcielili się Julia Roberts i Ethan Hawke. Jako tajemniczy G.H. występuje Mahershala Ali. Jako bohater drugoplanowy na ekranie pojawia się Kevin Bacon. Wielkie, hollywoodzkie nazwiska i w efekcie... thriller, którego jakość spada z każdą kolejną minutą.

"Zostaw świat za sobą": Film, który zachwyciłby 10 lat temu

Naprawdę miałam spore nadzieje względem "Zostaw świat za sobą". Nowości filmowe Netfliksa, które od kilku miesięcy recenzuję, charakteryzują się wtórnością, wydają się być nieaktualne i momentami absurdalne. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego tytułu, który w bibliotece giganta streamingowego pojawił się 8 grudnia.

Chociaż należy przyznać, że niektóre sceny rodem z kina katastroficznego mrożą krew w żyłach, uczucie wtórności pojawia się już w scenie, w której nieznajomi zjawiają się u progu wynajętego przez Amandę i Claya domu wakacyjnego. Tajemniczy goście zakłócają spokój rodzinny, a od ich wizyty nic nie jest takie, jak wcześniej. Motyw, który przewija się w kinie co jakiś czas (wystarczy wspomnieć o filmie "mother!" z 2017 roku). Można się spodziewać, że na nim będzie budowany niepokój, lecz finalnie jest on rozcieńczony i rozmyty.

Oglądając "Zostaw świat za sobą" ma się wrażenie, że film ten mógł powstać 10-15 lat temu i wtedy miałby szansę na spory sukces. Kolejne uczucie wtórności pojawia się w momencie, gdy dowiadujemy się o trwającej apokalipsie. Tutaj na myśl przychodzi mi film Netfliksa z zeszłego roku - "Biały szum", w którym tajemnicza katastrofa ekologiczna była powodem ogromnego lęku głównego bohatera i wprowadziła chaos do jego życia rodzinnego.

Zdjęcie Kadr z filmu "Zostaw świat za sobą" / JoJo Whilden / Netflix / materiały prasowe

Filmowi "Zostaw świat za sobą" nie pomaga kiepskie CGI i ruchy kamery, które przyprawiają o zawroty głowy. Kompozycja kolorystyczna wydaje się być również przestarzała. Tak, jakby twórcy przespali i przegapili rozwój techniczny, który miał miejsce w ostatnich latach w kinematografii. Jestem zaskoczona, biorąc pod uwagę, że reżyser Sam Esmail był odpowiedzialny za sukces serialu "Mr Robot", którego ogromnym atutem były surowe, minimalistyczne zdjęcia.



"Zostaw świat za sobą": Kolejny film Netfliksa, kolejne rozczarowanie

Bardzo chciałabym szerzej napisać o pozytywach filmu "Zostaw świat za sobą". Niestety, poza świetną obsadą i kilkoma udanymi scenami, które spowodowały u mnie uczucie niepokoju, nie potrafię docenić nic więcej. Od razu przypomina mi się absurdalna scena lesie w wykonaniu Julii Roberts i Myha'li Herrold, które zaczynają krzyczeć na (wygenerowane komputerowo) jelenie.

Zdjęcie "Zostaw świat za sobą" / JoJo Whilden / Netflix / Netflix

Ponadto, twórcy nie pozwalają na chwilę niewiadomej i pokuszę się o stwierdzenie, że traktują widza jak niezbyt inteligentnego konsumenta treści. Rozwiązania fabularne podawane są na tacy, mówione wprost ustami bohaterów. Choć historia sama w sobie miała jakiś potencjał, jakość filmu spada z każdą minutą, racząc widza wręcz niepoważnym zakończeniem.

4/10

"Zostaw świat za sobą", reż. Sam Esmail, Stany Zjednoczone. Data premiery na Netfliksie: 8 grudnia 2023 r.

Wideo Zostaw świat za sobą | Oficjalny zwiastun | Netflix