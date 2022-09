Ilona Łepkowska: Królowa polskich seriali. Temat na film?

Ręka w górę, kto nie kojarzy takich seriali jak "Barwy szczęścia" czy "Na dobre i na złe", o "M jak miłość" nie wspominając, nawet jeśli do fanów tasiemcowych seriali nie należy. Kolejne produkcje wychodzące ze stajni królowej seriali, jak czasem określa się Ilonę Łepkowską , skazane są na sukces. Statuetkami Telekamer może chyba wyłożyć całą ścianę w łazience.

Scenariusz "Zołzy" (oczywiście autorstwa Łepkowskiej) oparty jest na jej autoironicznej autobiografii "Idealna rodzina". To tak naprawdę bardziej powieść niż autobiografia. Łepkowska sama przyznaje, że niektóre detale wyjęte zostały z jej życia, ale to nie biografia w czystej formie, lecz historia kobiety sukcesu, która w owym sukcesie się zagubiła.

Filmowa wersja książki bawi, ale też wzrusza, bo pod maską zołzy odkryjemy kobietę z bagażem "nieidealnej rodziny", zdeterminowanej, ale i chorej.



"Zołza": Śmietankę polskiego show biznesu na planie

Nazwisko Łepkowskiej zapewne otwiera niejedne drzwi i przyciąga jak magnes, więc na planie udało się zgromadzić śmietankę show biznesu. Obok Małgorzaty Kożuchowskiej (w tytułowej roli) pojawiają się Anna Dymna , Artur Żmijewski czy Bronisław Wrocławski .



Tomasz Konecki , reżyser "Lejdis" i "Testosteronu" , świetnie wyczuł klimat powieści. "Zołza" jest jak seriale Łepkowskiej - uderza w czułe punkty, utarte schematy i bohaterów, ale nawet największy sceptyk musi przyznać, że to działa. W moim prywatnym rankingu "Zołzę" mimo wszystko ogląda się lepiej niż "M jak miłość". Do tego spora dawka polskiego "nie-realizmu" z pięknymi wnętrzami, sterylnymi zdjęciami i ulicami. Wspomnijmy jeszcze solidną operatorską robotę, dobre aktorstwo i zabawne dialogi, a "Zołza" nie odbiega wcale od poziomu niejednej zachodniej popularnej komedii.

Momentami trudno się jedynie przekonać do motywu serialowych postaci, które ożywają w głowie bohaterki. Chwilami jest zabawnie, chwilami naiwnie, ale Kożuchowskiej i tak udaje się dobrze wygrać powolne popadanie w obłęd zestresowanej Anny Sobańskiej, alter ego Łepkowskiej.

Kożuchowska - Łepkowska: Konflikt zażegnany?

Po odejściu Kożuchowskiej z serialu "M jak miłość", o czym ponoć Łepkowska dowiedziała się z prasy, a nie od samej aktorki, atmosfera między obiema kobietami była napięta. "Zołza" jest więc wspólnym projektem na zgodę. Ponoć Łepkowska wysłała egzemplarz swojej książki do aktorki z dedykacją i sugestią, że może już czas na zawodowe spotkanie. Dla samej Kożuchowskiej odświeżona współpraca z królową seriali stała się też okazją do debiutu producenckiego. Projekt na pojednanie okazał się owocny.

Małgorzata Kożuchowska świetnie sobie radzi w roli kobiety sukcesu, która w pracy i domu jest okropna. To nastawiony na sukces robot, nieustająco w ruchu. Pracę wykonuje perfekcyjnie. Normalne życie wychodzi jej jednak o wiele gorzej. Kożuchowska dobrze się czuje w formule "Zołzy" i sama zdobywa się na autoironię, wspominając słynną śmierć Hanki Mostowiak w kartonach, bohaterki granej przez aktorkę w "M jak miłość", czym chce udowodnić, że pamięć widzów jest krótka. Czy jednak na pewno?

W filmie Koneckiego jest trochę odwołań do faktów z serialowej i nie tylko popkultury made in Łepkowska. Film otwiera scena z cytatem z Anny Muchy , która pewnego razu w wywiadzie dla "Playboya" wystrzeliła, że Łepkowska jest "Szekspirem współczesnej telewizji". Już ta pierwsza scena pokazuje, że zostajemy zaproszeni do komedii okraszonej sporą dozą dystansu. Wkrótce zostajemy wciągnięci w opowieść o złej kobiecie, której ostatecznie będzie nam żal.

"Zołza" to solidnie zrealizowana dawka rozrywki, która naprawdę bawi. Co ciekawe, w komercyjnym opakowaniu dostajemy też dobrą historię, która nie tylko śmieje się z królowej polskich seriali, świata show biznesu, prasy plotkarskiej, seriali tasiemców, ale troszkę i z nas. My jako konsumenci owej rozrywki również możemy przejrzeć się w lustrze. Zaletą filmu Koneckiego jest jednak to, że jest to ironia i śmiech pełna sympatii, bo wszyscy siedzimy w tym razem po czubek głowy, a raczej pilota. I może tak naprawdę nic w tym złego? To kiedy następny odcinek?

6/10

