"Za duży na bajki": Na kłopoty szalona ciotka [recenzja]

Wchodzący powoli w nastoletnie życie Waldek ( Maciej Karaś ) mieszka z matką ( Karolina Gruszka ) na jednym z warszawskich blokowisk. Chłopiec jest oczkiem w głowie swojej rodzicieli, która nie spuszcza z niego oka nawet na chwilę - do tego stopnia, że wciąż odprowadza go do szkoły. Czas wolny Waldek spędza na szlifowaniu swych umiejętności w popularnej grze komputerowej. Wraz z najlepszym przyjacielem mają swój team i szykują się na prestiżowe zawody z atrakcyjnymi nagrodami - trzeba więc trenować.

Niestety, mama chłopca musi udać się na kilka dni do szpitala. Waldkiem ma zaopiekować się jej ciotka, Mariola ( Dorota Kolak ). Ta, ubrana w kolorowe ciuchy i będąca wulkanem energii, dorównującej małemu reaktorowi jądrowemu, zaraz wywraca życie chłopca do góry nogami. Ma sam sobie przygotowywać posiłki, a w jego grafiku ma się znaleźć dużo miejsca na sport. Waldek - ujmując delikatnie - nie jest zachwycony.

Wraz z postępem fabuły oboje muszą się jakoś dotrzeć. Rzecz w tym, że zmienia się nie tylko Waldek, któremu porzucenie paru dawnych nawyków zaczyna dawać wkrótce pozytywne efekty. Także ciotka musi zaakceptować jego pasję, a matka pozwolić mu dorosnąć. Twórcy dobrze rozkładają akcenty, w pierwszej części filmu skupiając się na zmieniającej się relacji chłopca i jego ciotki. Pojawia się obawa, że przerodzi się to w nieznośną komedię o konflikcie pokoleń, w którym bronią będą mniej wyszukane psikusy. Tak się jednak nie dzieje. Zamiast tego Waldek powoli przekonuje się do Marioli. Wypada to bardzo wiarygodnie, także za sprawą aktorów. Dorota Kolak sprzedaje, wydawałoby się, stereotypową postać ciotki, która zamiast robić na drutach woli skakać ze spadochronem. Bardzo dobrze wypada także dziecięca obsada, na czele ze wcielającym się w Waldka Maciejem Karasiem.

W czasie trwania filmu twórcy stosują wiele uproszczeń, zarówno w przemianie bohaterów, jak i np. w obrazowaniu polskiej sceny e-gamingowej. Można jednak przymknąć na to oko - raz, że to film dla dzieci, dwa, że emocjonalnie zawsze wygrywa. Widać to najlepiej w momencie powrotu matki ze szpitala i rodzinnej wyprawy do mieszkającego na wsi dziadka ( Andrzej Grabowski ). Pojawiają się pytania, na które odpowiedź wcale nie jest prosta. Tutaj także należy pochwalić osoby stające za filmem. Mimo że swój projekt kierują do najmłodszych, nie uciekają od trudnych tematów.

Oczywiście, mogę narzekać na uproszczenia, na narrację, która kilka razy się potyka, na niektóre z problemów bohaterów, które rozwiązują się zbyt łatwo (np. przyjęcie Mrówy do gamingowej drużyny). Nie zmieniają one jednak faktu, że seans "Za dużego na bajki" minął mi - bądź co bądź staremu chłopu - szybko i miło. Szczerze się pośmiałem (co nie zdarza się często na polskich komediach), a raz nawet nieco wzruszyłem. Film Krisstofera Rusa jest optymistyczną bajką o dorastaniu, w której odnajdą się i najmłodsi, i ich rodzice. Na takie filmy zawsze jest dobry czas.

7/10

