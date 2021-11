​"Pitbull". Starotestamentowy Vega [recenzja]

Nigdy nie wątpiłem w religijną przemianę Patryka Vegi . Nie uważam, że jest wyrachowana i sztuczna. Zresztą przyznawanie się otwarte do katolicyzmu w zlaicyzowanym i w dużej mierze lewicowym środowisku filmowym, przyjaciół mu nie przysparza. W końcu po jawnie antyaborcyjnym wątku "Botoksu" kilka aktorek wcześniej chętnie z Vegą pracujących, już nie widać w jego trupie aktorskiej. "Służby specjalne" (2014) z neokatechumenatalnym wątkiem nawrócenia cyngla WSI pokazał, że Vega chce być polskim Ablem Ferrarą . Wczesnym Ferrarą z czasów "Złego porucznika" czy "Uzależnienia". Zresztą Vega przyznał to w wywiadzie, jaki w kilka lat temu przeprowadziłem. "'Zły porucznik' to jeden z moich ulubionych filmów. To jest droga, która mnie fascynuje. Przykład" - mówił, opowiadając też o swoim upadku na dno i odrodzeniu w religii.

Patryk Vega chce robić religijne kino

Zajęło mu chwilę dojście do momentu, gdy chce robić już tylko religijne kino. Krzyż umorusany w brudzie. Grzech pokazany bez pudru. Bohaterowie szukający odkupienia na ulicy. Bezpośrednie odniesienia do Pisma Świętego i konsultant duchowy przy filmie. Wszystko to było w "Pętli" , czyli "vegańskiej" przypowieści o synu marnotrawnym. Potem był anglojęzyczny "Small World" , gdzie już nie tylko widzimy satanistów-pedofilów, ale Zły się na moment objawia (czuję, że horror to kolejna fascynacja Vegi), walcząc przeciwko polskiej wersji Travisa Bickle'a o twarzy Piotra "papieża" Adamczyka. Teraz Vega sięga po swój najważniejszy brand, czyli "Pitbulla" i zanurza go w starotestamentową przypowieść z latającymi obok siebie kulami i cytatami z Księgi Rodzaju.

Wiadomości "Pitbull": Patryk Vega wraca do korzeni [zwiastun]



To zdumiewające, co Vega robi z marką, jak stworzyła go jako filmowca. Wciąż uważam, że serial "Pitbull" (2005-08) jest najlepszą i najbardziej realistyczną opowieścią o polskiej policji. Nie jestem fanem dwóch filmowych powrotów z 2016 roku, które stały się autoparodią serialu, napompowaną własną "fajnością", niczym łapy Tomasza Oświecińskiego, czymkolwiek pompuje on swoje łapy. Paradoksalnie wolałem kiczowate, krindżowe, przegięte i ocierające się o kino eksploatacji "Kobiety mafii" . Były przynajmniej czymś bezczelnie świeżym na rynku wtórnego i banalnego polskiego kina sensacyjnego.

Nowy "Pitbull" zrywa ze wszystkim, co stworzyło serię w dwóch odsłonach. Ani nie jest to brutalnie szczera opowieść o polskiej policji z obdrapanych i niedofinansowanych komisariatów, ani naszpikowany memicznymi powiedzonkami zlepek scen ze Stramowskim udającym Dorocińskiego i Lindą parodiującym samego siebie z lat 90. XX wieku. Vega postanowił dać nam autorską przypowieść moralną, z jednym z najważniejszych postaci uniwersum Pitbulla w roli surowego starotestamentowego ojca. Jest tutaj woda, jaką grzesznicy muszą przejść, by uzyskać przebaczenie. Jest znaczenie czerwoną farbą drzwi grzeszników, na których ma spaść kara. Jest w finale dosłowna figura Boga Ojca. Jest to Bóg mściwy, ale i miłosierny. Bóg karzący i nagradzający kolejne pokolenia grzeszników i sprawiedliwych. "Pitbull" to Vega w koloratce. Nie takiej, jaką nosił Cheech Marin w "Maczecie" Roberta Rodrigueza. On jest poważny jak zawał serca.

Wszystko ma przyciągnąć ludzi do kina

Pojawia się tutaj cała masa znanych z przysłowiowych pierwszych stron gazet wydarzeń. Mamy wojnę gangów w latach 90. XX wieku. Jest śmierć Pershinga i generała Papały oraz Masa jako "gumowe ucho" policji, zanim stał się świadkiem koronnym. Jest postać najsłynniejszego konstruktora bomb i gang karateków. Wszystko jest mieszanką prawdy, fikcji i typowych vegowych skrótów, które mają dobrze wyglądać w zwiastunie i przyciągnąć ludzi do kina. Jest to wszystko przyczynkowe, spłycone do tabloidowego poziomu, choć w lepszym wydaniu o wiele lepszym niż kapiszonowa Afera Podkarpacka w "Pętli" i polityczne tło w żenującej "Polityce" .

W "Pitbullu" Vega rezygnuje z odwołania do oryginału nawet w formie dialogów, co przecież robił Władysław Pasikowski, który został wynajęty do zrobienia kolejnej części "Pitbulla", gdy Vega stracił na chwilę do prawa do tytułu. Zdumiewające, że Vega porzuca nawet wymyślne wulgaryzmy, z których przecież słynęło jego kino. Najważniejsze jest "biblijne" starcie psa Gebelsa (Andrzej Grabowski) z bandziorem Nosem (Przemysław Bluszcz), które ciągnie się od lat 90. aż do dziś. Ich walka i grzechy przechodzą na ich synów. Wygra ten, który będzie potrafił "odwrócić wektor zła" i wypełnić starotestamentową sprawiedliwość polegającą na ukaraniu tylko niesprawiedliwych. Grabowski gra znaczonymi aktorskimi kartami. Gebels to jego najsłynniejsze, obok Kiepskiego, wcielenie w masowym kinie. Mogę je oglądać godzinami. Bluszcz jest natomiast posągowy i mówi z manierą Terminatora. Jest to drażniące, ale ma chyba taki być. To archetypiczne zło bez mrugnięcia wysadzające ludzi w powietrze i wysysające energię nawet z własnej żony.



Zdjęcie Przemysław Bluszcz w filmie "Pitbull" / Kino Świat / materiały prasowe

Ewangelizacja według Patryka Vegi

Jedną z najbardziej bolesnych scen serialu "Pitbull" było pokazanie Gebelsa, który musi układać kafelki w łazience gangusa, by dorobić do lichej pensji gliniarza. Wiele lat później jego sfrustrowany brakiem pieniędzy syn (Sebastian Dela) wybiera inną drogę. Zamiast ciężkiej, ale godnej harówki, woli kraść. Razem z kumplami z informatycznych studiów na politechnice postanawiają obrabiać zamożne domy. Proste, czyste i bezkarne, skoro są specjalistami od rozbrajania najbardziej wymyślnych alarmów. Trafiają jednak na dom Nosa, co wprowadza ich na ścieżkę wojny z najgroźniejszym bandytą w kraju. Gebels musi zdecydować, czy uratuje syna, czy pozostanie nieugiętym i kierującym się literą prawa gliniarzem. W poprzednich filmowych "Pitbullach" struktura dramaturgiczna była dostosowana do kolejnych gagów, popisów używania ulicznego języka, do którego Vega zawsze miał słuch i kolejnych wymyślnych scen przemocy. W "Pitbullu" z 2021 roku wszystko jest podporządkowane biblijnemu wymiarowi. Vega wesołek zmienił się z Vegę ewangelizatora.



Zdjęcie Kadr z filmu "Pitbull" / Kino Świat / materiały prasowe

Nasuwa się pytanie, czy publika to kupi. Byłem na pierwszym popołudniowym pokazie filmu w olsztyńskim kinie. Sala była nabita po brzegi. Tym razem nie było słychać dzikiego śmiechu sali po bluzgach Oświecińskiego i żartach Chabiora. Tym razem były westchnienia na kolejne cytaty Starego Testamentu, płynące ze słuchawek Gebelsa. Czy Vega przytrzyma w tej sposób swoją publikę? A może paradoksalnie zacznie ją właśnie po vegowsku ewangelizować?

5/10

"Pitbull" , reż. Patryk Vega, Polska 2021, dystrybutor: Kino Świat, premiera kinowa: 11 listopada 2021 roku.