"Żegnajcie laleczki" to pierwszy samodzielny film Ethana Coean, który dotychczas tworzył ze swoim starszym bratem Joelem .

. Film jest powrotem do klimatu pierwszych filmów braci, takich jak "Arizona Rising" oraz "Hudsucker Proxy"

Zarazem jest to nostalgiczna pocztówka ze Stanów Zjednoczonych końca lat 90. XX wieku

Nie jest to zaskoczenie, skoro Ethan Coen napisał scenariusz z Tricią Cooke, prywatnie swoją żoną i montażystką wielu filmów Coenów, na czele z tak kultowymi i ikonicznymi komediami jak „Big Lebowski”, „Bracie, gdzie jesteś” czy "Barton Fink". Jest więc „Żegnajcie laleczki” klasyczną B-klasową coenowską wariacją ze świetnymi dialogami, czarną groteską i grającymi na autoparodystycznych tonach kumplami braci Mattem Damonem i Pedro Pascalem. To jednak nie oni grają pierwsze skrzypce w tym zdumiewająco wyzwolonym lesbijskim kinie drogi. Nieideologicznie wyzwolonym. Wyzwolonym w duchu jankeskiego kina drogi z wytatuowanym na czole środkowym palcem z napisem "freedom".

Jest rok 1999, a więc koniec beztroskiej Ameryki Clintona, gdzie świat był bezpieczny, demokracja zwyciężyła Imperium Zła i wszystko szło w stronę "końca historii". Jamie (Margaret Qualley) i Marian (Geraldine Viswanathan) wypożyczają samochód i mkną w stronę Florydy (jak wiemy, to tam Al Gore chwilę potem ostatecznie przegrał z George'em W. Bushem i według pełnych pięknoduchostwa liberałów straszna historia znów się zaczęła). Nie wiedzą jednak, że w bagażniku wiozą pakunek, za którym będzie podążać dwóch gangusów (Joey Slotnick, C.J Wilson), którzy są zresztą wyjęci z "Fargo". Są równie głupi jak Buscemi i Stormare, choć mniej brutalni. Jamie i Marian to przyjaciółki kochające się mimo wielkich różnic charakteru. Platonicznie się kochające, choć obie są lesbijkami. Mówiąca z teksańskim akcentem wyjętym z "To nie jest kraj dla starych ludzi" Jamie jest uwielbiającą seksualne podboje imprezowiczką, natomiast Marian to tłumiąca seksualność, roztrząsająca w głowie wszystkie możliwe rozterki, "dziewczyna z sąsiedztwa". Jak, to u braci Coen, przepraszam, u Pana i Pani Coen, zwykli ludzie wpadną w niezwykłe tarapaty.

"Żegnajcie laleczki" różni się od ostatnich, mocno cynicznych filmów Coenów. Jamie i Marian są bohaterkami, które łatwo pokochać, mimo (a może dzięki nim?) ich niezdarności, a momentalnie nawet krindżowości. Mogłyby spokojnie ruszyć w drogę po Arizonie z Nicolasem Cage'em i przybić pionę uroczym fajtłapom z "Tajne przez poufne". Zresztą bezpretensjonalny i absurdalny humor „laleczek” przypomina tę niedocenioną odpowiednio mocno satyrę Coenów. Tutaj mamy tajemniczą walizkę rodem z "Pulp Fiction", gadżety dla dorosłych, które są cenniejsze niż proszek Tony’ego Montany i cudownie neurotyczną Beanie Feldstein w roli porzuconej, wkurzonej i uzbrojonej w natrętnego pieska kochanki Jamie. Żeński tercet ma komediowy timing, a rodząca się namiętność jest przekonująca.

Do tego dochodzi sentymentalizm końca lat 90., gdy USA wchodziły w nową erę. U Coena unosi się w powietrzu, nielubiany przez niego powrót prawicy ("A wy to kto?" - pyta Jamie i Marian prawicowy senator hipokryta, na co one odpowiadają z minami Thelmy i Louise: my Demokratki!), ale dziewczyny zapowiadają też rewolucję LGBT, która na przełomie wieków dopiero się rozpędzała. Ja natomiast najbardziej rozczuliłem się, widząc świat bez wszechobecnych telefonów, mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. Kawa w przydrożnym dinerze smakowała wtedy lepiej, bunt był mniej sterowany, a na drodze można było spotkać kroczącego leniwie Jeffa Lebowskiego z satelitarnym telefonem wielkości samochodu Smart. Był taki świat kiedyś, ale odjechał z "Drive-Away Dolls". No, ale może ktoś jeszcze gdzieś czyta "Europejczyków" Henry’ego Jamesa, gdzie purytańska Ameryka spotykała libertyńską Europę? Tyle że w erze Donalda Trumpa takie podziały nie mają już znaczenia.

8/10

"Żegnajcie laleczki" (Drive-Away Dolls), reż. Ethan Coen, USA/Wielka Brytania 2024, dystrybucja: United International Pictures, premiera kinowa: 23 lutego 2024 roku