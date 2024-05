Nastoletnia Ala ( Katarzyna Gałązka ) nie pasuje do otaczającego ją, prowincjonalnego świata. Wciąż się buntuje i działa na przekór ojcu ( Grzegorz Damięcki ), nauczycielowi fizyki w miejscowej szkole. Kiedy Ala przypadkiem odkrywa, że posiada supermoce i spotyka siostrę Lenę ( Karolina Bruchnicka ), o której istnieniu dotąd nie wiedziała, jej życie wywraca się do góry nogami - i to dosłownie.

W jednym z wywiadów Barczewski opowiada, że wychował się na spielbergowskim kinie nowej przygody. Widać to bardzo mocno w nowym filmie reżysera "Mistrza". Szczególnie kino Joe Dantego ("Gremliny rozrabiają", "Na przedmieściach", "Matinee") musi być mu bardzo bliskie, skoro tak mocno wybrzmiewa prorodzinna wymowa jego superbohaterskiej opowieści o rozdzielonych siostrach obdarzonych supermocami. Ala (Katarzyna Gałązka) i Lena (Karolina Bruchnicka) zostały pod koniec lat 80-tych poddane eksperymentom przez tajną komórkę Ludowego Wojska Polskiego. Kierowana przez karykaturalnie demonicznego pułkownika (Marek Kalita) placówka zostaje oficjalnie zlikwidowana po upadku żelaznej kurtyny i porażce Imperium Zła. Jak przystało na złoczyńcę wyjętego z Austina Powersa, pułkownik nie chce się z tym pogodzić i mając u boku wyglądającego jak Bolo Young z "Podwójnego uderzenia" Hektora (Mateusz Kościukiewicz) ściga siostrę, która została uwolniona z jego podwodnego laboratorium. Ala nie wie, że jej uczący fizyki w prowincjonalnym liceum ojciec (Grzegorz Damięcki) jest tak naprawdę naukowcem z komunistycznej armii, biorącym w przeszłości udział w tajnym eksperymencie, który postanowił ją uratować i wychować w nieświadomości swojego pochodzenia. Pułkownik o niej nie zapomniał. Nie zapomniała też jeżdżąca na wózku, niczym Charles Xawier z "X-Menów", Lena, o której istnieniu Ala nie miała pojęcia.

Kalka przykrywa kalkę, zaś schemat goni schemat. Nie ma w tym nic złego, skoro dostajemy klasyczne kino superbohaterskie wyjęte z ery VHS. Tyle, że jesteśmy już 8 lat po premierze pierwszego sezonu "Stranger Things", który był zbudowany na tej samej koncepcji. Barczewski i współscenarzysta Krzysztof Gureczny nakręcili film dla widzów, którzy doskonale znają odwołującą się do całego kina lat 80-tych opowieść o tajnych eksperymentach służb (amerykańskich a nie sowieckich) na dzieciach posiadających supermoce. Eleven, której kopiami są Ala i Lena stała się natomiast ikoniczną częścią globalnej popkultury. Oczekiwałem więc, że twórcy "Supersióstr" ironicznie sparafrazują "Stranger Things", zamiast robić z niego zwykłą… zrzynkę. Jest co prawda na samym końcu filmu bezpośrednie odniesienie do serialu Dufferów, gdy bohaterka wspomina Hawkins w stanie Indiana, ale wygląda to na wyrachowaną zagrywkę Netflixa. No, chyba, że dostaniemy w sequelu jakiś crossover uniwersów z Polski i z Arizony lat 80-tych, co byłoby absolutnie smakowitym pomysłem.

Największym problemem "Supersióstr" jest brak autoironicznego humoru. Nie oczekuję samoświadomości "Deadpoola" czy "Strażników Galaktyki", ale Barczewski mógłby jednak zerknąć w stronę superbohaterskiego kina Jamesa Gunna, który mistrzowsko wyśmiewa prawidła gatunku, nie odchodząc jednocześnie od marvelowskiego (teraz już konkurencyjnego DC) kanonu. "Supersiostry" przypominają natomiast "Flasha Gordona" albo "Punishera" z Dolphem Lundgrenem. Wszystko jest zbyt na serio i kreślone jest zbyt ciężką ręką. O ile sprawdza się to właśnie w prorodzinnych wątkach nasączonych klimatem z Joe Dantego, to już w kulminacyjnych scenach akcji reżyser osuwa się w stronę Marka Piestraka, mającego jednak solidny budżet na efekty specjalne. Gałązka i Bruchnicka oraz wzorowany na Dustinie ze "Stranger Things" Dżester (Tymoteusz Frączek) dobrze wypadają w wątku budowania relacji przyjacielskich i siostrzanych, ale w finałowym pojedynku Lena wygląda jak bohaterka horrorów Dario Argento, która przedawkowała cukier z Panna cotty. Krindżowość tych scen byłaby znacznie mniejsza, gdyby twórcy od początku mrugali do nas okiem i balansowali na granicy autoparodii. A może to robią, ale ja tego nie dostrzegam?

"Supersiostry" są też pozbawione elementu typowo polskiego, co odróżniłoby film od superbohaterskich mutacji z globalnego kina. Wszystko jest osadzone na początku lat 90-tych, gdy nastolatki słuchają zachodniego popu na czele z "Freedom" Georga Michaela, a nie polskich szlagierów. Zamiast food trucków mają budy z zapiekankami, a na ulicach maluchy śmigają zamiast Chevroletów. Tyle, że z tego nic nie wynika, poza tym, że twórcy sentymentalnie grają na retro tęsknocie w stylu właśnie "Stranger Things". Tutaj walkman i tam walkman. Tutaj wesołe miasteczko zamiast Fortnite, i tam wesołe miasteczko zamiast streamingu gier. Szkoda, że nie pokuszono się o osadzenie polskich nastolatek z sumermocami w jedyny w swoim rodzaju klimat Polski goniącej na straganie amerykański sen podpatrzony w "Dynastii". Pole do popisu dla scenarzystów było, ale wybrano bezpieczną imitację Hawkins. No dobra jest dowcip o Lechu Wałęsie. Prawie tak drętwy jak ten z "Pokłosia".

Zdjęcie Kadr z filmu "Supersiostry"

Nie oznacza to, że "Supersiostry" jest filmem nieudanym. Cieszy fakt, że duet producencki Aneta Hickenbotham i Leszek Bodzak znów nie boi się inwestować w kino rozrywkowe w jego czystym wydaniu. W przypadku tego filmu przydałoby się więcej autoironicznego błysku i odwagi zmieszania jankeskiego postmodernizmu z polską swojskością, co przesądziło o sukcesie "Kosa" tego samego duetu producentów. No, ale może twórcy rozwiną skrzydła w sequelu i okaże się, że siostry mają jeszcze jakiś kawałek świata do uratowania. Lata 90te w Polsce to był w końcu czas z wieloma dolinami węży.

5,5/10



"Supersiostry", reż. Maciej Barczewski. Data premiery: 10 maja 2024 r.