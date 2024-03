Polski film, jakiego jeszcze nie było. Efekty specjalne rodem z Hollywood

"Supersiostry": O czym opowiada film?

Nastoletnia Ala ( Katarzyna Gałązka ) nie pasuje do otaczającego ją, prowincjonalnego świata. Wciąż się buntuje i działa na przekór ojcu (Grzegorz Damięcki), nauczycielowi fizyki w miejscowej szkole. Kiedy Ala przypadkiem odkrywa, że posiada supermoce i spotyka siostrę Lenę ( Karolina Bruchnicka ), o której istnieniu dotąd nie wiedziała, jej życie wywraca się do góry nogami - i to dosłownie.

Tropem obdarzonych nadnaturalnymi mocami dziewczyn podąża Pułkownik (Marek Kalita) i jego niebezpieczny towarzysz Hektor (Mateusz Kościukiewicz) z tajnego Departamentu 92. Celem żołnierzy jest stworzenie potężnej broni nowej generacji. Aby ją zdobyć są w stanie wiele poświęcić, nawet życie sióstr. Czy po latach rozłąki Ala i Lena będą potrafiły połączyć siły i współpracować? Czy supersiostry ruszą na ratunek nie tylko sobie nawzajem, ale również światu?



"Supersiostry": Młode polskie gwiazdy w głównych rolach

"Supersiostry" to nowa jakość filmów o superbohaterach w polskim kinie. Pełna akcji i efektów specjalnych opowieść science fiction o odwadze, determinacji i supermocach, które ma w sobie każdy z nas.

Na ekranie spotkały się wschodzące gwiazdy polskiej kinematografii - Katarzyna Gałązka ("Klangor", "Bring Back Alice"), Karolina Bruchnicka ("Córka trenera", "Minuta ciszy") oraz debiutujący na wielkim ekranie Tymek Frączek. Partnerują im: Grzegorz Damięcki, Mateusz Kościuszkiewicz oraz Marek Kalita.

Zdjęcie Katarzyna Gałązka w "Supersiostrach" / Przemek Pączkowski / materiały prasowe

"Plan kina superbohaterskiego to nie lada wyzwanie: - Można powiedzieć, że zaznałam smaku Hollywood... Przez trzy miesiące intensywnie przygotowywałam się do roli fizycznie - to były treningi personalne, treningi kaskaderskie, dieta pudełkowa i niemalże codzienne próby aktorskie. Dzięki temu nauczyłam się latać... i muszę przyznać, że ciężko było wrócić na ziemię" - mówi Katarzyna Gałązka.

"Dotychczas interesowałam się głównie kinem autorskim, ale jako aktorka ciągle poszukuję wyzwań i nowych możliwości rozwoju. Zanurzenie się w czymś, co było mi dotąd obce, było dla mnie nowym, ekscytującym doświadczeniem. Starając się rozwinąć moją postać głębiej, szukałam jej siły nie tylko na płaszczyźnie psychologicznej, ale także fizycznej. Spędziłam kilka miesięcy na intensywnych treningach siłowych i próbach kaskaderskich, aby jak najlepiej oddać charakter Leny. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w projekcie, który był dla mnie wyzwaniem, w którym dwie główne role są kobiece i który mówi wiele o sile kobiet" - komentuje Karolina Bruchnicka.

Zdjęcie Karolina Bruchnicka jako filmowa Lena / Przemek Pączkowski / materiały prasowe

"Filmy o superbohaterach są niesamowite! Pokazują nam świat pełen niezwykłych przygód i możliwości, gdzie możemy uciec od codziennej rutyny. Ale co ważniejsze - uczą, że każdy z nas może być bohaterem, niezależnie od wieku czy statusu społecznego. Wystarczy tylko odrobina determinacji, by zdziałać wielkie rzeczy - stać się superbohaterem" - dodaje Tymek Frączek.

Reżyserem filmu jest Maciej Barczewski, który we współpracy z Krzysztofem Gurecznym stworzył również scenariusz. "Supersiostry" wyprodukowało Aurum Film, studio mające na koncie m.in. nominowany do Oscara film "Boże Ciało", hit Netfliksa "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" czy obsypanego nagrodami "Kosa". Za dystrybucję odpowiada firma Next Film, która wprowadziła do kin takie hity jak "Chłopi", "Akademia Pana Kleksa" czy "Za duży na bajki 2".