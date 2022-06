Dagmara Romanowska Recenzja

Kłopot z nowym dokumentem Netfliksa o Jennifer Lopez polega na tym, że jest aż nazbyt równo skrojony. Poprawny, ale bez jakiejś niespodzianki czy iskry, której przecież głównej bohaterce nie brakuje. Dla fanów pozostanie pozycją obowiązkową - zawsze to szansa, żeby spędzić z artystką półtorej godziny "sam na sam", za kulisami i w gronie jej najbliższych współpracowników. Posłuchać, co sama o sobie ma do powiedzenia.