Włoskie familie mają w sobie coś niezwykle pociągającego. Wie coś na ten temat Ridley Scott, który nie tak dawno prześwietlał przecież rodzinę Guccich. Teraz przekonuje się o tym Mann, biorąc na warsztat motoryzacyjną ikonę z Półwyspu Apenińskiego, czyli Enzo Ferrariego. Wspólne dla obu tych filmów, poza krajem pochodzenia bohaterów i ogromnym wpływem, jaki wywarły na całym świecie stworzone przez nich marki (zarówno Gucci jak i Ferrari to synonimy powodzenia i luksusu) - jest osoba Adama Drivera . To ciekawe, bo można pół żartem zaryzykować stwierdzenie, że jeden z najbardziej wziętych obecnie amerykańskich aktorów wyspecjalizował się w rolach włoskich bogaczy. W końcu w obu przypadkach wcielił się w kluczowe postaci dla nobliwych rodzin - Maurizio Gucciego i Enzo Ferrariego.

"Ferrari": Bez zawrotnego tempa akcji

Choć w drugiej z sytuacji z tym bogactwem mogło być różnie, bo koniec lat 50., czyli czas gdy rozgrywa się akcja "Ferrari" , to moment poważnego kryzysu w interesie i lawirowania na granicy bankructwa. Szansą na odmienienie losu ma być prowadzący przez Włochy wyścig na tysiąc mil i rywalizacja z drugą kultową włoska marką - Maserati. Zawodowe problemy to niejedyne wyzwania, jakim czoła stawić musiał były kierowca wyścigowy, a obecnie biznesmen, bo to też moment, gdy jego życie rodzinne uległo poważnemu przewartościowaniu. Te dwie płaszczyzny, w których jest zarówno miejsce na chorobliwą ambicję, romans, obsesję, chylące się ku upadkowi małżeństwo, rywalizację, nieślubne dziecko, jak i zawrotną prędkość, splata ze sobą Michael Mann. Na przemian zaciskając je i luzując, choć dając zarazem do zrozumienia, że jedna bez drugiej nie istnieje.

Zawiedzeni mogą być ci, którzy po tym filmie spodziewali się zawrotnej akcji. A i takie w dorobku ma osiemdziesięcioletni reżyser, by wspomnieć chociażby "Miami Vice" (2006). I choć trudno w produkcji, która opowiada o guru motoryzacji, uniknąć scen wyścigów (jedna jest nawet kluczowa dla rozwoju fabuły), to obraz Manna jest raczej "studium przypadku". "Ferrari" to historia koncentrująca się w dużej mierze na psychologii, motywacjach bohaterów, w czym Mann od lat jest świetnym specjalistą ("Gorączka" z Robertem De Niro i Alem Pacino stanowi tu koronny dowód). Mimo że akcja krąży wokół Enzo, ciekawie nakreślone zostały także dwie kobiece bohaterki - żona Laura ( Penelope Cruz ) oraz kochanka Lina (Shailene Woodley). Zwłaszcza ta pierwsza to synonim silnej, niezależnej kobiety, z jaką nie należy zadzierać. O czym w jednej z pierwszych z kilku żartobliwych scen przekonuje się niemal literalnie na własnej skórze Enzo.

Samochody i rodzina

Pierwsze reakcje po weneckim pokazie filmu Manna są raczej mieszane. Włosi mają kwaśne miny i kręcą nosem, ale mam wrażenie, że oni historię Ferreriego traktują jak dobro narodowe i sprawę osobistą. Trochę tak, jakby niekoniecznie proszony gość wszedł do ich domu z butami. Trzeba jednak pamiętać, że amerykańskie kino wysokobudżetowe, nawet z gatunku tych ambitniejszych, rządzi się swoimi prawami. Operuje skrótami, stawia na klarowność przekazu, nie komplikując fabuły tam, gdzie nie ma takiej potrzeby. I tak też jest z filmem Manna. Są w nim szybkie samochody, jest rodzina. Z włoskich świętości brakuje tylko piłki nożnej.

7/10

"Ferrari" , reż. Michael Mann, USA 2023, dystrybutor: Monolith Film, premiera kinowa: 29 grudnia 2023