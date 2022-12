Jakub Izdebski Recenzja

Gdy do amerykańskich kin wszedł horror "Cicha noc, śmierci noc" z 1984 roku, krytycy zareagowali oburzeniem. Film był sam w sobie nie najlepszy. Czarę goryczy przelało przebranie psychopatycznego zabójcy w stój Świętego Mikołaja. Zaczęło się, że to symbol, że tak nie wolno, że zdziczenie obyczajów, że czasy okropne… Cieszę się, że "Dzika noc" nie weszła do kin w tym samym czasie. Jeśli zabójca z przeciętnego slashera oburzył recenzentów, to bohater filmu Tommy’ego Wirkoli przyprawiłby ich o zawał serca.