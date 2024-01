Tytuł filmu Marcina Koszałki może budzić konsternację. Biel nie kojarzy się przecież z odwagą. To barwa niewinności. W tym przypadku utraconej przez tatrzańskich górali w momencie, gdy zmuszeni zostają do opowiedzenia się po którejś ze stron w wojnie, jaka niespodziewanie zastukała kolbami do drzwi góralskich chałup w 1939 roku. Wojnie, która dla społeczności funkcjonującej dotychczas na peryferiach międzynarodowej polityki jest konfliktem niezrozumiałym. Niosącym ze sobą niepewność jutra i zmuszającym do światopoglądowej deklaracji pod lufami wojskowych karabinów.

