"The Son": Film otrzymał 10-minutową owację na stojąco

Wenecja 2022

Film "The Son" z Hugh Jackmanem i Laurą Dern w rolach głównych otrzymał 10-minutową owację na stojąco podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. Aktor wydawał się być wyraźnie poruszony odbiorem filmu przez publiczność. "The Son" koncentruje się wokół historii rodzinnej tragedii i szczególnie jedna dramatyczna scena poruszyła widzów. Mówi się, że film może znaleźć się wśród kandydatów do Oscara.

Hugh Jackman i Laura Dern podczas premiery "The Son" /Elisabetta A. Villa /Getty Images