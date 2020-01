​Prezydent Andrzej Duda o nominacji dla "Bożego Ciała"

"Boże Ciało" - film w reżyserii Jana Komasy otrzymał dziś nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy; trzymamy kciuki za końcowy sukces! - napisał w poniedziałek na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Prezydent trzyma kciuki za "Boże Ciało" /Jarosław Antoniak /MWMedia

Do ogłoszonej poniedziałek nominacji "Bożego ciała" do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy, odniósł się na Twitterze prezydent Andrzej Duda "'Boże Ciało' - film w reżyserii Jana Komasy, otrzymał dziś nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Brawo! Gratulacje! Trzymamy kciuki za końcowy sukces!" - napisał prezydent.

Reklama

O statuetkę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy obok "Bożego Ciała" powalczą trzy inne produkcje z konkursu głównego ubiegłorocznego festiwalu w Cannes: zdobywca Złotej Palmy "Parasite" Bonga Joon-ho (Korea), docenieni Nagrodą Jury "Nędznicy" Ladja Ly (Francja), a także "Ból i blask" Pedro Almodovara (Hiszpania), który przyniósł grającemu główną rolę Antonio Banderasowi nagrodę dla najlepszego aktora (jest też nominowany do Oscara).



Nominowana została także dokumentalna "Kraina miodu" z Macedonii w reżyserii Ljubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej. To pierwsza produkcja w historii nominowana jednocześnie w kategoriach: najlepszy film międzynarodowy (kiedyś nieanglojęzyczny) i najlepszy dokument.

Laureatów Oscarów poznamy 9 lutego w Los Angeles. W tym roku statuetki zostaną wręczone po raz 92.