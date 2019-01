"Zimna wojna" otrzymała trzy nominacje do Oscarów. Film Pawła Pawlikowskiego ma szansę na statuetki w kategoriach: najlepszy reżyser, najlepsze zdjęcia i najlepszy film nieanglojęzyczny. Najwięcej nominacji - dziesięć - otrzymały "Faworyta" Giorgosa Lanthimosa i "Roma" Alfonso Cuaróna.

Poznaliśmy tytuły filmów nominowanych do tegorocznych 91. Oscarów. "Zimna wojna", która figuruje na licznych zestawieniach najlepszych filmów roku, zarówno krajowych (zeszłoroczna "jedynka" polskiego miesięcznika "Kino"), jak i zagranicznych (pierwsza dziesiątka najlepszych filmów roku w Wielkiej Brytanii i USA wg "Guardiana"), ma szansę aż na trzy statuetki. W kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny rywalizuje wraz z czterema innymi produkcjami. Oprócz obrazu Pawlikowskiego doceniono także: wyróżnione przez canneńskie jury i jury ekumeniczne libańskie "Kafarnaum" Nadine Labaki, nagrodzony canneńską Złotą Palmą obraz Japończyka Hirokazu Koreedy "Złodziejaszki" oraz niemiecki "Werk ohne Autor" Floriana Henckela von Donnersmarcka.

Największym konkurentem "Zimnej wojny" jest jednak porównywana z filmem Pawlikowskiego meksykańska "Roma" autorstwa przyjaciela polskiego reżysera, Alfonso Cuaróna - utrzymany w czarno-białej tonacji powrót twórcy do czasów dzieciństwa, doceniony do tej pory m.in. Złotym Lwem w Wenecji, Złotym Globem dla najlepszego filmu zagranicznego, czterema nagrodami Critics Choice (najlepszy film, reżyser, film zagraniczny, zdjęcia) oraz siedmioma nominacjami do nagród BAFTA.

Również sam Pawlikowski nie będzie miał łatwo, gdyż poza nim o Oscara w kategorii najlepszy reżyser powalczy wspomniany Cuarón, który także w tej kategorii triumfował podczas gali Złotych Globów. Szanse na statuetkę mają też: Giorgos Lanthimos ("Faworyta"), Adam McKay ("Vice") i Spike Lee ("Czarne bractwo. BlacKkKlansman").



Co znamienne, z Cuarónem w kategorii najlepsze zdjęcia zmierzy się też Łukasz Żal, operator "Zimnej wojny". Pozostali nominowani to: Robbie Ryan za "Faworytę", Matthew Libatique za "Narodziny gwiazdy" oraz Caleb Deschanel za "Werk ohne Autor".

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu "Zimną wojnę" nominowano do czterech nagród BAFTA. Produkcję doceniono w kategoriach: najlepszy film zagraniczny, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepsze zdjęcia. Nie udało jej się za to uzyskać żadnej nominacji do Złotych Globów, czyli nagród przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej.



W maju zeszłego roku "Zimną wojnę" doceniono na festiwalu filmowym w Cannes, gdzie Pawlikowski odebrał nagrodę dla najlepszego reżysera. Z kolei we wrześniu produkcja otrzymała najważniejszą nagrodę podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Poza Złotymi Lwami wyróżniono ją również nagrodami za najlepszy dźwięk (Maciej Pawłowski oraz Mirosław Makowski) i montaż (Jarosław Kamiński).



"Zimna wojna" to opowieść oparta na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle, o miłości dwójki ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale jednocześnie nie potrafią być razem. Akcja melodramatu dzieje się w latach 50. i 60. ub. wieku m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. Głównymi bohaterami "Zimnej wojny" są Zula (Joanna Kulig) i Wiktor (Kot), młoda dziewczyna szukająca szczęścia w powstającym zespole Mazurek (bliskim polskiemu Mazowszu) i dojrzały mężczyzna, pianista, jej instruktor. W "Zimnej wojnie", której scenariusz napisali Pawlikowski i świętej pamięci Janusz Głowacki, występują też m.in. Agata Kulesza, Borys Szyc i Adam Woronowicz.

Produkcja określana jest m.in. jako najbardziej osobiste dzieło Pawła Pawlikowskiego lub jego wyraźnie polski, a jednocześnie najbardziej uniwersalny film. Reżyser, który wyjechał z Polski, gdy miał 10 lat, zadedykował nowy obraz swoim rodzicom. Główni bohaterowie - Zula i Wiktor - noszą ich imiona.



Pawlikowski to laureat jedynego w historii Oscara dla Polski w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Otrzymał go w 2015 roku za "Idę". Główną bohaterką filmu była Anna (Agata Trzebuchowska), młoda nowicjuszka, sierota wychowana w zakonie, tuż przed złożeniem ślubów odwiedzająca ciotkę Wandę (Agata Kulesza), swoją jedyną żyjącą krewną, od której dowiaduje się, że jest Żydówką. Czarno-biały film - podobnie jak "Zimna wojna" - był też nominowany za najlepsze zdjęcia.